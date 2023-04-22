Корреспондентка 24 Канала провела ревизию в заведениях питания Еврокомиссии, Европарламента и Совета ЕС и узнала, чем кормят европейских дипломатов и сколько стоит обед.

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Кто питается в столовых евроинститутов и какие цены

Рестораны и кафетерии в институтах ЕС доступны каждому, кто имеет пропуск в здания. В этих заведениях едят как охранники с администраторами, так и журналисты с дипломатами.

Обед в столовых стартует в разное время – в общей сложности с 11:45, однако люди подтягиваются ближе к 12. Рестораны работают до 14:30.

В трех евроучреждениях столовые расположены по принципу шведского стола – каждый может выбрать блюдо по своему вкусу и обычно самостоятельно регулировать размер порции. Однако, иногда предлагаются готовые порции салатов, сэндвичей или десертов.



Столовая в Еврокомиссии / фото Софии Назаренко для 24 Канала

Также вторые блюда накладывают повара на заказ. Меню в главных столовых институтов готовят на неделю. Обычно его транслируют на входе в заведение на большом телевизоре.

Поскольку здания евроинститутов довольно большие, на территории есть дополнительные рестораны, кафетерии и бары. Особенностью институтов является наличие пресс-баров. Журналисты приходят туда не за едой, а за новостями. Хотя можно угоститься бутербродом за почти 5 евро (примерно 200 гривен), заварить кофе за 2 евро (80 гривен), или выпить пива или вина.



Десерты на любой вкус / фото Софии Назаренко для 24 Канала

На алкогольные напитки цены стартуют от 3 евро (121 гривна) за бутылку вместимостью 330 миллилитров. В отличие от столовых, кафетерии работают с 8:30 до 15:45. Пресс-бары работают при наличии пресс-конференций или других возможностей для прессы.

Горячие обеды в Еврокомиссии: фиксированное меню на неделю

Завтрак подают утром – с 8:30 до 10:30 у входа в кафе. Однако выпить кофе и съесть выпечку или йогурт можно и в течение дня. В среднем кофе в кафетерии Еврокомиссии обойдется в 1,40 евро, латте будет дороже – 1,70 евро. Цены на выпечку составляют 2,20 евро за штуку. Чтобы перекусить сэндвичем, нужно отдать уже от 4 до 5,40 евро. Йогурты из супермаркета здесь продают за 2,20 евро.



Горячие блюда и салаты для еврочиновников / фото Софии Назаренко для 24 Канала

Главный ресторан с горячими обедами работает с 12:00 до 14:15. Как уже отмечалось, меню составляется на неделю и просмотреть его можно на входе в заведение. Цены – фиксированные, меняется только разнообразие блюд. К примеру, цена супа дня составляет 2,70 евро. В течение недели предлагаются следующие супы: суп из белокочанной капусты и копченого сала, суп по-крестьянски, суп из брокколи.

Блюда из мяса и рыбы стоят одинаково – 4,80 евро за порцию. В списке есть: спинка трески на пару, баклажаны с фаршем и сыром, жареный хек, свиная корейка, говядина, филе дорады и жареный тунец по-провански.



Рыбы тоже достаточно в меню евроинститутов / фото Софии Назаренко для 24 Канала

Есть предложения и для вегетарианцев по цене 4,80 евро. Для людей, не употребляющих в пищу продукты животного происхождения, предлагают следующие блюда: вегетарианские фрикадельки в томатном соусе с овощами гриль, вегетарианская лазанья,

В течение дня подают два вида пасты – паста дня и паста от шеф-повара, где первая стоит 4,80 евро, а вторая – 5,90 евро. Гарниры из картофеля или овощей обойдутся в 1,60 евро. Десерты – банановый пирог или пирожное из яблок обойдутся в 3,20 евро за порцию. В холодильнике можно найти другие десерты, цены варьируются от 3 до 5 евро.

Безалкогольные напитки в бутылках стоят 2–3 евро. На территории ресторана обустроены бесплатные фонтанчики с негазированной водой. В среднем полноценный обед обойдется в 10 евро..

Чем кормят еврочиновников в Еврокомиссии / больше фото Софии Назаренко для 24 Канала

Десерты, пиво и сэндвичи: чем питаются европарламентарии?

На территории Европарламента расположены разные заведения питания – с горячими обедами или уже готовыми блюдами. В день нашего визита на обед предлагали фермерский суп ценой 1,25 евро за порцию. Куриное филе с овощами или томаты с моцареллой стоят 3,80 евро за порцию.



Чем угощают в Европарламенте / фото Софии Назаренко для 24 Канала

Каждый может составить себе салат по желанию – нарезанные овощи, зелень, оливки, салями, хумус. Такой микс стоит 1,60 евро за 100 грамм. Для вегетарианцев предлагали испанское блюдо – картофельную тортилью с перцем. Уже готовая порция филе рыбы лиманде с картофельным пюре и фасолью стоит 6,20 евро. Для любителей мяса предлагают свежие антрекоты на гриле за 14 евро. На десерт предлагают панокату или фрукты ценой в 2 евро. Соки и газированные напитки объемом 330 миллилитров стоят 2 – 3 евро за бутылку, пиво стоит от 3,45 до 3,80 евро за бутылку.

Также работники и гости Европарламента могут взять "на вынос" еду в ресторанах с полуфабрикатами. Готовые салаты стоят в среднем 10 евро, а цены на сэндвичи варьируются от 2 до 5 евро. Также можно купить уже готовую упакованную пасту и разогреть ее – по цене в 9,15 евро. В среднем порция обеда на одного человека обойдется в 10 евро.

Какими блюдами можно полакомиться в Европарламенте / фото Софии Назаренко для 24 Канала

Завтраки и самый дешевый суп: особенности еды Совета ЕС

Совет ЕС состоит из трех зданий, поэтому в каждом есть ресторан и кафетерии. Кафетерии открыты с 8:30, поэтому там можно позавтракать натуральным йогуртом с гранолой за 1,50 евро за 100 граммов. Также можно выпить кофе и угоститься выпечкой.

Горячие обеды подают с 12:00 до 14:15. Цена на суп в Совете ЕС самая низкая по сравнению с другими институтами ЕС. За тарелку супа нужно заплатить 90 центов. В столовой предлагают: суп из пекинской капусты, суп из кабачков, суп по-фермерски, картофельный суп с чесноком.

Четверть пиццы с моцареллой и помидорами стоит 2,95 евро. Сырные крокеты тоже продаются по такой цене. Маленькая порция фламандского рагу обойдется в 4,60 евро, а обычная – 5,75. Порция пасты стоит 4 евро. В столовой подают пасту с лососем в сливках и брокколи и пасту из чили. Из мясных блюд предлагают утиную грудку с цикорием и фаршированную телячью грудку за 9 евро.

Что можно попробовать в Совете ЕС / фото Софии Назаренко для 24 Канала

Самообслуживание и микроволновки

В заведениях питания нет официантов, потому гости обслуживают себя самостоятельно. Столовые приборы можно взять у кассы. После обеда обязательно убирайте за собой. Поднос с тарелками нужно относить к специальной механической ленте, а использованные салфетки или бутылки – сортировать.

Кроме того, есть возможность приносить еду из дома и разогревать ее в микроволновке. Что интересно, микроволновки расположены во всех институтах ЕС, в кафетериях, ресторанах и барах.

В целом, все заведения питания в евроинститутах похожи между собой. Ценовая политика почти одинаковая. Поесть за пределами ЕС институтов, в ресторанах в европейском квартале будет дороже – за обед придется отдать 20 – 25 евро (800 – 900 гривен ). Обед в ресторанах быстрого питания (McDonald's или KFC) – средний чек выйдет на 10 евро (400 гривен) для одного человека.

Какие зарплаты у работников европейских институтов