Кореспондентка 24 Каналу провела ревізію у закладах харчування Єврокомісії, Європарламенту та Ради ЄС і дізналась, чим годують європейських дипломатів, і скільки коштує обід.

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Хто харчується в їдальнях євроінститутів і які ціни

Ресторани та кафетерії в інститутах ЄС доступні кожному, хто має перепустку до будівель. У цих закладах їдять як охоронці з адміністраторами, так і журналісти з дипломатами.

Обід у їдальнях стартує в різний час – загалом з 11:45, однак люди підтягуються ближче до 12. Ресторани працюють до 14:30.

У трьох євроустановах їдальні розташовані за принципом шведського столу – кожен може обрати страву на свій смак та зазвичай самостійно регулювати розмір порції. Однак, інколи пропонуються готові порції салатів, сендвічів або ж десертів.



Їдальня в Єврокомісії / фото Софії Назаренко для 24 Каналу

Також, другі страви накладають кухарі на замовлення. Меню у головних їдальнях інститутів готують раз на тиждень. Зазвичай, його транслюють на вході до закладу на великому телевізорі.

Оскільки будівлі євроінститутів доволі великі, на території є додаткові ресторани, кафетерії та бари. Особливістю інститутів є наявність пресбарів. Журналісти приходять туди не за їжею, а за новинами. Хоча, можна пригоститись канапкою за майже 5 євро (приблизно 200 гривень), заварити каву за 2 євро (80 гривень), або випити пива чи й вина.



Десерти на будь-який смак / фото Софії Назаренко для 24 Каналу

На алкогольні напої ціни стартують від 3 євро (121 гривня) за пляшку місткістю 330 мілілітрів. На відміну від їдалень, кафетерії працюють з 8:30 до 15:45. Пресбари працюють за наявності пресконференцій або інших можливостей для преси.

Гарячі обіди в Єврокомісії: фіксоване меню на тиждень

Сніданок подають зранку – з 8:30 до 10:30 біля входу до кафетерію. Однак, випити каву та з’їсти випічку чи йогурт можна й упродовж дня. В середньому, кава в кафетерії Єврокомісії обійдеться в 1,40 євро, лате буде дорожче – 1,70 євро. Ціни на випічку складають 2,20 євро за штуку. Щоб перекусити сендвічем треба віддати вже від 4 до 5,40 євро. Йогурти із супермаркету тут продають за 2,20 євро.



Гарячі страви та салати для єврочиновників / фото Софії Назаренко для 24 Каналу

Головний ресторан з гарячими обідами працює з 12:00 до 14:15. Як ми вже зазначали, меню складається на тиждень і переглянути його можна на вході до закладу. Ціни – фіксовані, змінюється лише різноманітність страв. До прикладу, ціна супу дня складає 2,70 євро. Упродовж тижня пропонуються такі супи: суп з білокачанної капусти та копченого сала, суп по-селянськи, суп із броколі.

Страви з м’яса та риби коштують однаково – 4,80 євро за порцію. У переліку є: спинка тріски на пару, баклажани із фаршем та сиром, смажений хек, свиняча корейка, яловичина, філе доради та смажений тунець по-прованськи.



Риби теж вдосталь у меню євроінститутов / фото Софії Назаренко для 24 Каналу

Також є пропозиції й для вегетаріанців за ціною 4,80 євро. Для людей, які не споживають продукти тваринного походження, пропонують наступні страви: вегетаріанські фрикадельки у томатному соусі з овочами гриль, вегетаріанська лазанья,

Упродовж дня подають два види пасти – паста дня та паста від шеф-кухаря, де перша коштує 4,80 євро, а друга – 5,90 євро. Гарніри з картоплі або овочів обійдуться в 1,60 євро. Десерти –банановий пиріг або тістечко з яблук обійдуться в 3,20 євро за порцію. У холодильнику можна знайти й інші десерти, ціни варіюються від 3 до 5 євро.

Безалкогольні напої у пляшках коштують 2 – 3 євро. На території ресторану облаштовані безкоштовні фонтанчики із негазованою водою. В середньому, повноцінний обід обійдеться у 10 євро.

Чим годують єврочиновників у Єврокомісії / більше фото Софії Назаренко для 24 Каналу

Десерти, пиво та сендвічі: чим харчуються європарламентарі?

На території Європарламенту розташовані різні заклади харчування – з гарячими обідами або вже готовими стравами. У день нашого візиту на обід пропонували фермерський суп ціною у 1,25 євро за порцію. Куряче філе з овочами або томати з моцарелою коштують 3,80 євро за порцію.



Чим пригощають у Європарламенті / фото Софії Назаренко для 24 Каналу

Кожен може скласти собі салат за бажанням – нарізані овочі, зелень, оливки, салямі, хумус. Такий мікс коштує 1,60 євро за 100 грамів. Для вегетаріанців пропонували іспанську страву –картопляну тортилью з перцем. Вже готова порція філе риби ліманде з картопляним пюре та квасолею коштує 6,20 євро. Для любителів м'яса пропонують свіжі антрекоти на грилі за 14 євро. На десерт пропонують панyакоту або фрукти ціною у 2 євро. Соки та газовані напої об'ємом 330 мілілітрів коштують 2 – 3 євро за пляшку, пиво коштує від 3,45 до 3, 80 євро за пляшку.

Також працівники та гості Європарламенту можуть взяти їжу "на винос" у ресторанах із напівфабрикатами. Готові салати коштують в середньому 10 євро, а ціни на сендвічі варіюються від 2 до 5 євро. Також можна купити вже готову запаковану пасту й розігріти її –ціною у 9,15 євро. В середньому, порція обіду на одну людину обійдеться у 10 євро.

Якими стравами можна посмакувати в Європарламенті / фото Софії Назаренко для 24 Каналу

Сніданки та найдешевший суп: особливості їжі Ради ЄС

Рада ЄС складається із трьох будівель, тому кожна містить ресторан та кафетерії. Кафетерії відчинені з 8:30, тому там можна поснідати натуральним йогуртом з гранолою ціною в 1,50 євро за 100 грамів. Також можна випити каву і пригоститись випічкою.

Гарячі обіди подають з 12:00 до 14:15. Ціна на суп в Раді ЄС найнижча, порівнюючи з іншими інститутами ЄС. За тарілку супу треба заплатити 90 центів. У їдальні пропонують: суп з пекінської капусти, суп із кабачків, суп по-фермерськи, картопляний суп із часником.

Чверть піци з моцарелою та помідорами коштує 2,95 євро. Сирні крокети теж продаються за таку ціну. Маленька порція фламандського рагу обійдеться в 4,60 євро, а звичайна – 5,75. Порція пасти коштує 4 євро. У їдальні подають пасту з лососем у вершках та броколі й пасту з чилі. З м'ясних страв пропонують качину грудку із цикорієм та фаршировану телячу грудку ціною в 9 євро.

Чим можна посмакувати в Раді ЄС / фото Софії Назаренко для 24 Каналу

Самообслуговування та мікрохвильовки

У закладах харчування немає офіціантів, тому гості обслуговують себе самостійно. Столові прилади можна взяти біля каси. Після обіду обов’язково прибирати за собою. Тацю із тарілками треба відносити до спеціальної механічної стрічки, а використані серветки або пляшки – сортувати.

Крім того, є можливість приносити їжу з дому та розігрівати її в мікрохвильовці. Що цікаво, мікрохвильовки розташовані у всіх інститутах ЄС, у кафетеріях, ресторанах та барах.

В цілому, усі заклади харчування в євроінститутах схожі між собою. Цінова політика майже однакова. Поїсти за межами ЄС інститутів, у ресторанах в європейському кварталі буде дорожче – за обід доведеться віддати 20 – 25 євро (800 – 900 гривень). Обід у ресторанах швидкого харчування (McDonald's чи KFC) середній чек вийде на 10 євро (400 гривень) для однієї людини.

Які зарплати в працівників європейських інститутів