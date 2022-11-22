К сожалению, Украине их не будут предоставлять. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 канал.

Следует отметить, что несмотря на санкции Россия еще может производить ракеты и самолеты, – Воздушные силы ВСУ

Как мы можем бороться с бомбардировками

По словам Жданова, с российскими бомбардировками можно бороться с помощью систем ПВО и ПРО.

Пока не будет принято политическое решение, что мы наносим удары по территории за пределами Украины – мы не сможем сбивать эти самолеты,

– уверяет Жданов.

Сейчас у нас нет надлежащих средств. Военный эксперт отмечает: единственное, что может нам помочь – это современные самолеты 4 и 5 поколения, которые есть на вооружении наших партнеров. К примеру, F-35 может спокойно выполнить боевую задачу в воздушном пространстве России и не быть поражен ее средствами ПВО.

Такие средства есть. Но в ближайшее время нам их не дадут, это может быть только далекая перспектива. Когда наша армия будет полностью переходить на вооружение стандартов НАТО, возможно, появится такая перспектива.

– констатирует военный эксперт.

Что касается нашей авиации – она просто не долетит до цели. Жданов объяснил, что плотность советских ПВО очень высока, так что залететь в воздушное пространство враждебного государства будет означать самоубийство нашего летчика и потерю боевой машины.

Жданов сказал, можно ли сбить самолет в небе Беларуси и России: смотрите видео

Россия устроила провокацию в зоне учений НАТО

По всей видимости, во время учений НАТО в Балтийском море над кораблями Альянса появились российские истребители. Российские пилоты не отвечали на сообщения натовских военных. Такой подход – фирменный стиль россиян. Можно было выслать наблюдателей, повесить в небе разведчика – наблюдать не запрещено, ведь это нейтральное небо и воды. Но Москве нужно было обязательно поднять боевую авиацию, чтобы испугать натовцев.

"Выглядело это бессмысленно, но в этом вся Россия. В этом весь "русский мир", который построил Путин. Они должны быть агрессорами, их все должны бояться. Если их не боятся, значит, не уважают", – подчеркнул эксперт.

В свою очередь, НАТО признало это взаимодействие с российской авиацией непрофессиональной и опасной, поскольку учения проводились в опасной зоне, которая была привлечена для обучения средств ПВО. "Я понимаю позицию НАТО по поводу инцидента в Польше, но Россия нарывается", – убежден Жданов.

Возможно, несколько сбитых российских самолетов охладили бы пыл россиян. Очевидно, что это сразу привело бы к мировой войне, именно поэтому это не было сделано.