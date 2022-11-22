На жаль, Україні їх не надаватимуть. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 канал.

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Як ми можемо боротися з бомбардуваннями

За словами Жданова, з російськими бомбардуваннями можна боротися за допомогою систем ППО та систем ПРО.

Поки не буде прийняте політичне рішення, що ми завдаємо ударів по території за межами України – ми не зможемо збивати ці літаки,

– запевняє Жданов.

Наразі ми не маємо належних засобів. Військовий експерт зауважує: єдине, що може нам допомогти – це сучасні літаки 4 й 5 покоління, які є на озброєнні наших партнерів. До прикладу, F-35 може спокійно виконати бойове завдання у повітряному просторі Росії й не бути враженим її засобами ППО.

Такі засоби є. Але найближчим часом нам їх не дадуть, це може бути лише далека перспектива. Коли наша армія повністю переходитиме на озброєння стандартів НАТО, можливо з'явиться така перспектива,

– констатує військовий експерт.

Що ж до нашої авіації – вона просто не долетить до цілі. Жданов пояснив, що щільність радянських ППО дуже висока, тож залетіти у повітряний простір ворожої держави означатиме самогубство нашого льотчика й втрату бойової машини.

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Росія влаштувала провокацію у зоні навчань НАТО

Ймовірно, під час навчань НАТО у Балтійському морі над кораблями Альянсу з'явилися російські винищувачі. Російські пілоти не відповідали на повідомлення натовських військових. Такий підхід – фірмовий стиль росіян. Можна було вислати спостерігачів, повісити в небі літака-розвідника – спостерігати не заборонено, адже це нейтральне небо і води. Але Москві потрібно було обов'язково підняти бойову авіацію, щоб налякати натовців.

"Виглядало це безглуздо, але в цьому вся Росія. У цьому весь "рускій мір", який побудував Путін. Вони повинні бути агресорами, їх всі повинні боятися. Якщо їх не бояться, значить не поважають", – наголосив експерт.

У свою чергу НАТО визнало цю взаємодію з російською авіацією непрофесійною та небезпечною, оскільки навчання проводились у небезпечній зоні, яка була залучена для навчання засобів ППО. "Я розумію позицію НАТО щодо інциденту у Польщі, але Росія наривається", – переконаний Жданов.

Можливо, декілька збитих російських літаків остудили б запал росіян. Очевидно, що це одразу спричинило б світову війну, саме тому цього не було зроблено.