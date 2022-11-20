Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Росія могла б вислати спостерігачів, повісити в небі літака-розвідника – ніхто не забороняє спостерігати, адже це нейтральне небо і води. Але Кремлю потрібно було обов’язково підняти бойову авіацію.

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Виглядало безглуздо

Він зауважив, що російська авіація пролетіла на небезпечно близькій відстані (для таких літаків вона дуже маленька – менше ніж 100 метрів) – поруч з кораблями НАТО, ймовірно для того, щоб натівці злякалися.

Виглядало це безглуздо, але в цьому вся Росія. У цьому весь "руській мір", який побудував Путін. Вони повинні бути агресорами, їх всі повинні боятися. Якщо їх не бояться, значить не поважають,

– наголосив експерт.

Чому не було відповіді від НАТО

НАТО визнало цю взаємодію з російською авіацією непрофесійною та небезпечною, оскільки навчання проводились у небезпечній зоні, яка була залучена для навчання засобів ППО.

"НАТО проводила навчання із засобами ППО, а російські літаки увірвались у зону навчання, яку офіційно закрито. Я розумію позицію НАТО по інциденту у Польщі і цьому, але Росія наривається, – вважає Жданов.

На його думку, було б непогано, якби з цих декількох російських літаків, два або три "завалили" засобами ППО НАТО. Але зрозуміло, що це одразу спричинить світову війну. А тому цього зроблено не було.

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