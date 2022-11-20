Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Росія могла б вислати спостерігачів, повісити в небі літака-розвідника – ніхто не забороняє спостерігати, адже це нейтральне небо і води. Але Кремлю потрібно було обов’язково підняти бойову авіацію.
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Виглядало безглуздо
Він зауважив, що російська авіація пролетіла на небезпечно близькій відстані (для таких літаків вона дуже маленька – менше ніж 100 метрів) – поруч з кораблями НАТО, ймовірно для того, щоб натівці злякалися.
Виглядало це безглуздо, але в цьому вся Росія. У цьому весь "руській мір", який побудував Путін. Вони повинні бути агресорами, їх всі повинні боятися. Якщо їх не бояться, значить не поважають,
– наголосив експерт.
Чому не було відповіді від НАТО
НАТО визнало цю взаємодію з російською авіацією непрофесійною та небезпечною, оскільки навчання проводились у небезпечній зоні, яка була залучена для навчання засобів ППО.
"НАТО проводила навчання із засобами ППО, а російські літаки увірвались у зону навчання, яку офіційно закрито. Я розумію позицію НАТО по інциденту у Польщі і цьому, але Росія наривається, – вважає Жданов.
На його думку, було б непогано, якби з цих декількох російських літаків, два або три "завалили" засобами ППО НАТО. Але зрозуміло, що це одразу спричинить світову війну. А тому цього зроблено не було.
Жданов розповів, чому Росія наривається: дивіться відео
Фактор НАТО у війні в Україні: важливе
- На першу заяву України на падіння ракети у Польщі США відреагували тим, що попросили українську владу бути стриманішою. Адже такі заяви могли призвести до небезпечних наслідків. На думку політичного аналітика та журналіста зі США Армена Чібухчяна, такі меседжі США та НАТО пов'язані з їх небажанням напряму втручатися у війну та страхом перед ядерним потенціалом Росії.
- З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у НАТО намагалися тричі вийти на зв'язок з начальником генштабу збройних сил Росії Валєрієм Герасимовим. Після тривалої мовчанки він відповів на офіційний запит Альянсу. У листі Герасимов повідомив, що погоджується із важливістю наявності контактів між військовими, однак НАТО – сторона конфлікту.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що підсумки війни в Україні вплинуть на визначення курсу глобальної безпеки у XXI столітті. НАТО ж є оборонним союзом, який не загрожує Росії та не прагне з нею конфронтації.