Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що, очевидно, окупанти мають певний запас для виробництва ракет та літаків.

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Росія ще має запаси для виробництва зброї

Ігнат нагадав, що нещодавно окупанти заявили про нібито отримання нових бомбардувальників Су-34. Зокрема, 16 листопада росЗМІ повідомили про 4 такі літаки.

Втім, чи відповідає ця інформація дійсності, наразі невідомо, зазначив речник командування Повітряних сил. Та додав, що міжнародні санкції надзвичайно сильно впливають на Росію. Про це свідчать й істерики пропагандистів, що все частіше стаються останнім часом. Однак, загарбники, на жаль, ще можуть виробляти високотехнологічну зброю, – ракети та літаки.

Очевидно, що (окупанти – 24 канал) мають певні запаси тих запчастин, деталей, які потрібні їм як для ремонту та обслуговування існуючої техніки, так і для виготовлення нової,

– зазначив Ігнат.

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Виробництво ракет в Росії: коротко, що треба знати

Нещодавно оборонна розвідувальна компанія Janes повідомила, що Росія, швидше за все, накопичила мікрочипи та іншу технологію, необхідну для створення високоточних ракет, після погіршення відносин з Заходом. Зокрема, і після незаконної анексії Криму в 2014 році. Мікроелектронні компоненти подвійного призначення Росія могла отримати через треті сторони.

16 жовтня британська розвідка зазначила, що в окупантів значно зменшуються запаси сучасних ракет. Росія не може виробляти їх з такою швидкістю, з якою витрачає.

Зауважимо, що Росія також купує ракети та іншу зброю в Північної Кореї та Ірану. Зокрема, 8 листопада секретар радбезу держави-агресорки Патрушев приїжджав у Тегеран. В ISW припустили, що на зустрічі обговорювали потенційну покупку балістичних ракет.

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