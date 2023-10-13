Впрочем, наибольший ущерб Украине наносят руководители вражеских ведомств. Одним из таких является начальник пятой службы ФСБ Сергей Беседа. Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, настолько Беседа влияет на происходящее в Украине.

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Таких "мамонов" тысячи

В марте 2022 года Беседа был арестован за предоставление недостоверной разведки информации накануне вторжения в Украину. Однако Владимир Путин сжалился и вернул его на должность.

Скамейка запасных такого уровня руководителей у россиян короткая. Они выжигают все вокруг. Остаются одни и те же. Они возвращаются назад только потому, что их никем заменить,

– сказал Свитан.

Задача любого руководителя в России – не дать себе заменить. Начальник пятой службы ФСБ вернулся назад, поскольку не дал никому подняться и остался один.

Где бы он ни находился, он все равно управляет процессами, потому что запер их на себе и не дал возможности развиваться параллельно какой-то структуре. Такой себе "кукушонок",

– отметил военный эксперт.

Российская ФСБ с 2004 года вошла в Украину. Однако как только Виктора Януковича попросили из Киева, понимая провал этой операции, ФСБ включила механизмы финансирования на подкупы, вход в украинскую политику, Минобороны, СБУ и т.д.

Сейчас всех этих участников российской экспансии в Украину можно называть мамонами. Это фамилии людей, которые навели ракету на кафе и магазин в Грозе.

Обратите внимание! Российский "Искандер", убивший 59 человек в селе Гроза, направили двое родных братьев. Злоумышленниками оказались местные жители – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. Оба предателя до июля 2022 года служили в местной полиции.

"Таких мамонов еще десятки тысяч в Украине. И вот Беседа за них отвечает. Они обеспечены деньгами, системами связи и работают на ФСБ. Он важный персонаж, поэтому его вернули назад, чтобы он продолжал вести взрывную деятельность в Украине", – добавил. Рассвет.

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Российские агенты и предатели в Украине