Втім, найбільшої шкоди Україні завдають керівники ворожих відомств. Одним з таких є начальник п'ятої служби ФСБ Сєргєй Беседа. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, настільки Беседа впливає на те, що відбувається в Україні.

Читайте також Без особливих проблем: Буданов розповів, скільки років Росія може воювати проти України

Таких "мамонів" тисячі

У березні 2022 року Беседа був заарештований за надання недостовірної розвід інформації напередодні вторгнення в Україну. Проте Владімір Путін змилувався та повернув його на посаду.

Лавка запасних такого рівня керівників у росіян коротка. Вони випалюють довкола все. Залишаються одні й ті самі. Вони повертаються назад тільки через те, що їх ніким замінити,

– мовив Світан.

Завдання будь-якого керівника у Росії – не дати можливості себе замінити. Начальник п'ятої служби ФСБ повернувся назад, оскільки не дав нікому піднятися й залишився один.

Де б він не перебував, він однаково керує процесами, тому що замкнув їх на собі й не дав можливості розвиватися паралельно якійсь структурі. Такий собі "кукушонок",

– зазначив військовий експерт.

Російська ФСБ з 2004 року зайшла в Україну. Проте як тільки Віктора Януковича попросили з Києва, розуміючи провал цієї операції, ФСБ включила механізми фінансування на підкупи, вхід в українську політику, Міноборони, СБУ тощо.

Зараз всіх цих учасників російської експансії в Україну можна називати мамонами. Це прізвища тих людей, які навели ракету на кафе та магазин у Грозі.

Зверніть увагу! Російський "Іскандер", який вбив 59 людей у селі Гроза, скерували двоє рідних братів. Зловмисниками виявилися місцеві жителі – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон. Обидва зрадники до липня 2022 року служили у місцевій поліції.

"Таких мамонів ще десятки тисяч в Україні. І от Беседа за них відповідає. Вони забезпечені грошима, системами зв'язку й працюють на ФСБ. Він важливий персонаж, тому його повернули назад, щоб він продовжував вести підривну діяльність в Україні", – додав Світан.

Яку небезпеку становить Беседа: дивіться відео

Російські агенти та зрадники в Україні