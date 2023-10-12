Причому викрита чиновниця працює в одній з районних адміністрацій Києва та є чинним державним службовцем.

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Що відомо про нові підозри Азарову

Служба безпеки України повідомила прем'єру часів Януковича Миколі Азарову повідомили про підозру за чотирма статтями кримінального кодексу:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

За даними слідства, колишній прем'єр-міністр України, перебуваючи на території держави-агресора, створив телеграм-канал. Там розміщуються публікації пропагандистського характеру з наративами Кремля, які формують у суспільстві антиукраїнські настрої. Матеріали спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України,

– пояснили в Київській міській прокуратурі.

Служба безпеки України встановила, що Азаров:

переховується від правосуддя в Росії;

співпрацює з ворожими спецслужбами та виконує їхні вказівки щодо проведення підривної діяльності проти України;

поширює наративи Кремля у своїх коментарях російським пропагандистам, включно з шоу Соловйова та Скабєєвої;

у коментарях пропагандистам регулярно виправдовує збройну агресію Росії, тимчасову окупацію частини України та поширює фейки про військово-політичне керівництво України.

Київська держслужбовиця писала тексти Азарову

При цьому, тексти публічних виступів Азарова готувала його помічниця – чинний державний службовець однієї із районних адміністрацій Києва. Фігурантка робила це навіть після повномасштабного вторгнення Росії у нашу державу,

– заявили в СБУ.

За даними слідчих, фігурантка справи:

дистанційно домовлялася з російськими та білоруськими ЗМІ про час і тематику участі Азарова в прямих ефірах або записі коментарів;

здійснювала комунікацію з Азаровим та ворожими пропагандистами не тільки з дому, але й з робочого кабінету в будівлі держустанови в Києві;

адмініструвала телеграм- та ютуб-канали колишнього прем'єра та його особисті сторінки у соцмережах;

"розганяла" провокативні матеріали, в яких повторювала риторику Кремля про війну в Україні та дезінформувала про суспільно-політичну обстановку в нашій країні;

перед відправкою Азарову "тез" для його виступів та публікацією дописів дистанційно погоджувала всі матеріали зі ще однією помічницею експрем'єра у Москві – колишньою колегою, яка після початку повномасштабного вторгнення втекла в Росію.

Двом помічницям Азарова оголосили про підозру за статтями:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Служба безпеки України пояснила, що вони вирішують питання про обрання запобіжного заходу викритій посадовиці у виді тримання під вартою.

СБУ викрила чиновницю, яка писала тексти Азарову / Фото СБУ

Чиновниці обрали запобіжний захід

Київська міська прокуратура повідомила, що суд 12 жовтня обрав взятій під варту чиновниці безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою. Затримана є начальницею відділу однієї із районних адміністрацій Києва та помічницею Азарова.

Її підозрюють в сприянні проведенню підривної діяльності проти нашої держави в інформаційній сфері.

Коментуючи викриття чиновниці глава Київської міської військової адміністрації Сергій Попко звернувся до киян та закликав їх бути пильними. Адже уважність і небайдужість може допомогти виявити кремлівських поплічників.

Зверніть увагу! В цей же день оголосили про нову підозру колишній ведучі каналів Медведчука Діані Панченко. Її підозрюють в державній зраді, вчиненій в умовах війни. За це їй "світить" або 15 років тюрми або навіть довічне ув'язнення.