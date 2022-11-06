У Пхеньяна сейчас такое положение, что они могут поставлять России только снаряды или что-то вроде этого. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

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Чем опасно сотрудничество России и КНДР

Собеседник не исключает, что КНДР таки будет продавать что-то России, но оплатой будут именно деньги. Ведь ядерное оружие у Пхеньяна есть, поэтому Москва вряд ли заинтересует его ядерными технологиями, которые он еще раньше получил от Китая.

Но я думаю, что Корея в этом плане не столь угрожающая, как Иран. А это напряжение – оно ведь не в первый раз. Ким уже неоднократно устраивал обострение и запускал ракеты черт знает куда, они даже на Россию падали.

– отмечает Марк Фейгин.

По его словам, это не обязательно было сознательным замыслом Пхеньяна. Просто именно такие у него технологии – ракеты туда полетели, и все.

"Я думаю, что Иран более приоритетен, если сравнивать с Северной Кореей. Ведь ее уже официально предупреждали, в том числе и США, что если она только попробует, то будет просто уничтожена. Я в это верю – несколько ударов, и от Северной Кореи останется только воспоминание". ", – заявил российский политик.

Он также убежден, что этот факт прекрасно понимают в Пхеньяне, поэтому часто отступают назад от границы. То есть, они сначала устраивают какую-то нелепость, а затем становятся максимально осторожными.

Снаряды – это советское производство, которое все еще есть в Северной Корее. Но какую-то погоду они сделать не могут. А вот иранские дроны могут и ракеты земля-земля – могут,

– уверяет Фейгин.

Марк Фейгин о помощи России от Ирана и КНДР: смотрите видео

Китай может повлиять на КНДР

Российский оппозиционер также отмечает, что остается значительное влияние Китая на КНДР. Так что всегда остается вариант, что Пекин может повлиять на Ким Чен Ина и остановить любую эскалацию.

Пекин всегда говорит, будто не может влиять на КНДР, потому что они "давно отбились от рук". Но когда наступает резкий момент, то все "как-то складывается",

– отметил Марк Фейгин.

А с Ираном все наоборот. Ведь с его представителями никто не встречается, а какие-либо попытки влияния порой дают какой-то эффект, а порой – ни одного.

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