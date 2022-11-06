У Пхеньяна зараз таке становище, що вони можуть постачати Росії лише снаряди або щось на кшталт цього. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

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Співрозмовник не виключає, що щось КНДР таки продаватиме Росії, але оплатою будуть саме гроші. Адже ядерна зброя в Пхеньяна є, тому Москва навряд зацікавить його ядерними технологіями, які той ще раніше отримав від Китаю.

Та я думаю, що Корея в цьому плані не є такою загрозливою, як Іран. А оце напруження – воно ж не вперше. Кім вже неодноразово влаштовував загострення й запускав ракети чорт зна куди, вони навіть на Росію падали,

– відзначає Марк Фейгін.

За його словами, це не обов'язково було свідомим задумом Пхеньяна. Просто саме такі в нього технології – ракети туди полетіли, та й усе.

"Я думаю, що Іран пріоритетніший, якщо порівнювати з Північною Кореєю. Адже її вже офіційно попереджали, зокрема й США, що якщо вона лише спробує, то буде просто знищена. Я в це вірю – кілька ударів, і від Північної Кореї залишиться лише спогад", – заявив російський політик.

Він також переконаний, що цей факт чудово розуміють у Пхеньяні, а тому часто відступають назад від межі. Тобто, вони спершу влаштовують якесь безглуздя, а потім стають максимально обережними.

Снаряди – це радянське виробництво, яке все ще в Північній Кореї є. Та якоїсь погоди вони зробити не можуть. А ось іранські дрони можуть і ракети земля-земля – можуть,

– запевняє Фейгін.

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Китай може повпливати на КНДР

Російський опозиціонер також відзначає, що залишається значний вплив Китаю на КНДР. Тож завжди залишається варіант, що Пекін може вплинути на Кім Чен Ина та зупинити будь-яку ескалацію.

Пекін завжди каже, буцімто не може впливати на КНДР, бо вони "давно відбилися від рук". Та коли наступає різкий момент, то все "якось складається",

– зазначив Марк Фейгін.

Натомість з Іраном все навпаки. Адже з його представниками ніхто не зустрічається, а будь-які спроби впливу часом дають якийсь ефект, а часом – жодного.

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