Гниет из головы: в чем причина деградации России

Российская политическая система находится в состоянии ускоренной деградации. Не социум, не экономика, а именно политическая система.

Мы всех сажаем, мы все запрещаем, мы воюем с Украиной и НАТО. И все это совершенно без реального повода.

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Все это по какой-то надуманной, вымученной причине. Потому что ни социум, ни экономика не находятся в каком-то драматическом состоянии.

Метаморфоза Путина

И тут, что удивительно. Двадцать лет назад Владимир Путин появился в политике в образе прагматика.

Это было стопроцентно так. Он не за коммунистов, не за либералов. Он прагматик. Голос усредненного, приземленного здравого смысла.

Упс. Прошло двадцать лет. И он уже китамгарпик. И мы воюем с Украиной и НАТО, мы всех сажаем и все запрещаем.

Вот почему так важна норма ограничения президентских сроков.

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