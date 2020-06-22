В чем разница между изоляцией в Украине и ОАЭ: объяснение украинца из Абу-Даби
На домашней изоляции в 45 дней пришлось провести украинцу в Абу-Даби из-за контакта с человеком, у которого выявили положительный тест на COVID-19.
Все 3 теста, которые сделали украинцу на коронавирус, оказались отрицательными. Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал житель Абу-Даби Евгений Семенов.
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Он рассказал, что в ОАЭ хорошо развита доставка, которая во время пандемии вышла на еще более высокий уровень. Это помогло прожить самоизоляцию успешно и без проблем.
Как в ОАЭ осуществляется контроль за соблюдением изоляции
Евгений Семенов объяснил, что существует 2 основных вида контроля за изоляцией. Как находившихся в контакте с положительным случаем. Так и тех, кто был положительно протестирован, но в то же время не имел симптомов.
Варианты изоляции:
- Как и в Украине, есть приложение, которое в ОАЭ называется "Stay home". Его устанавливают и ежедневно по несколько раз приходят запросы на локацию и собственно селфи.
- Специальные смарт-часы. Это устройство, которое также трекает локацию.
"Мне назначили приложение и пришлось делать много селфи за этот период", – добавил Евгений Семенов.
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"Разница между украинским и эмиратским приложением в том, что последнее присылает вопрос или полезную информацию. Приходит не просто сообщение о фото и локации. Оно начинается со слов: "Как вы себя чувствуете?". Тогда нужно выбрать ответ: "Хорошо", "Плохо", "Скучно", а затем отправить свое фото. Или: "знали ли вы, что нужно выпить такое количество воды за сегодняшний день? Поделитесь своим фото, пожалуйста", – объяснил Семенов.