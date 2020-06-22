В домашній ізоляції у 45 днів довелося провести українцю в Абу-Дабі через контакт людиною, в якої виявили позитивний випадок COVID-19.

Усі 3 тести, які зробили українцю на коронавірус, виявилися негативними. Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів житель Абу-Дабі Євген Семенов.

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Він розповів, що в ОАЕ добре розвинута доставка, яка під час пандемії вийшла на ще вищий рівень. Це допомогло прожити самоізоляцію успішно і без проблем.

Як в ОАЕ відбувається контроль дотримання ізоляції

Євген Семенов пояснив, що існує 2 основних види контролю за ізоляцією. Як тих, хто перебував у контакті з позитивним випадком. Так і тих, хто був позитивно протестований, проте водночас не мав симптомів.

Варіанти ізоляції:

Як і в Україні, є додаток, який в ОАЕ називається "Stay home". Його встановлюють і щодня по декілька разів приходять запити на локацію та власне селфі. Спеціальний смарт-годинник. Це пристрій, який також трекає локацію.

"Мені призначили додаток й довелося робити багато селфі за цей період", – додав Євген Семенов.

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"Різниця між українським та еміратським додатком така, що останній надсилає питання чи корисну інформацію. Приходить не просто повідомлення про фото й локацію. Воно починається зі слів: "Як ви почуваєтесь?". Тоді потрібно вибрати відповідь: "Добре", "Погано", "Нудно", а потім надіслати своє фото. Або: "Чи знали ви, що потрібно випити таку кількість води за сьогоднішній день? Поділіться своїм фото, будь ласка", – пояснив Семенов.