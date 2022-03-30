В чем разница между украинской армией и русскими оккупантами

У меня для вас плохие новости. Ну, как плохие? Возвращение из страны мечты и иллюзии в реальность.

Понимаете, то, что удалось под Киевом и вокруг Харькова, не значит, что мы переломали оккупанту хребет. Совершенно. Ибо у них еще много ресурсов и резервов, чтобы обескровить наши войска в зоне ООС и на юге.

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Разница между нашими армиями в том, что оккупанты не считаются с потерями, а мы считаемся. А еще в том, что их реально много. И техники много.

Суровая правда войны

Все, что сейчас на отдельных участках держится, держится исключительно на героизме наших воинов и на грани... На грани человеческой стойкости, на грани ресурса техники.

Просто есть участки фронта, где равняются с землей здания и просто не за что держаться. Это то, что сегодня. Есть техника, которая выходит из строя или поражается. Есть раненые и погибшие. Есть люди, у которых нет сна и провианта неделями.

Просто все это надо понимать. И надо быть морально готовыми, что война с превосходящими силами противника, это не шоу от спикеров и говорящих голов. Это кровь, пот, истощение, потери. Да, мы стараемся делиться положительными новостями. Не потому, что хотим приспать вас. А потому, что у психики каждого из нас есть ресурс прочности.

Мы варимся в этом больше 8 лет. Мы немного больше закалены психически. Но война – это то, к чему никто из нас не был готов. Более того – такая варварская война. На уничтожение. Без правил. Без человечности.

К этому нужно привыкнуть

Надо немного времени. Нам всем это время дают ребята на передовой. Но и им нужен отдых. И им нужна новая техника. Новое оружие. Подразделениям требуются восстановление и резервы. И это нужно понимать. Нет фанфар. Нет сплошных побед. Есть героическое сопротивление на грани человеческих ресурсов. Есть предел ресурса техники и оружия.

И все решения, принимаемые и принимаемые военным руководством, принимаются с учетом всей, абсолютно всей информации. Никто ничего не умалчивает. Это невозможно. Ибо у Залужного и его команды сотни каналов информации. Но надо понимать и быть готовыми, что война – это не так все просто. Не так все победно и бравурно.

Нас всех ждут очень не простые времена. Они будут. Ибо мы отбиваем нашествие армии, которая держала до недавнего в страхе весь мир. Так что, держим строй. Деремся. И помогаем нашим защитникам.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: