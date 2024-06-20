Рекрутинг vs ТЦК: какие новые подходы нужны, чтобы мобилизовать людей в армию

На сегодня в Украине существует два типа подходов к мобилизации, которые конкурируют между собой: рекрутинг и ТЦК. В этом вопросе представителям ТЦК и СП есть чему поучиться у "Азова".

Что непосредственно влияет на рекрутинг в военное подразделение? Внутренние процессы в подразделении и профессионализм команды рекрутингового центра. А также имидж подразделения, который приобретается в течение длительного времени.

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Рекрутинг – это не билборды и плакаты

Подготовка новобранцев и специалистов, правильное планирование, системность, успехи на фронте и количество потерь личного состава, профессионализм командиров, обеспечение, надлежащая и профессиональная медицина, опека о семьях военнослужащих, общение после увольнения и многое другое – все это достигается годами работы.

Стоит четко осознавать, что рекрутинг – это не билборды или плакаты. Это создание "милитари-комьюнити". Это ответ на вопрос: рекомендуют ли наши бойцы присоединиться к подразделению своим друзьям и знакомым? Гордятся ли тем, что проходят службу в этом подразделении и связаны ли их старания в службе с правом на ношение шеврона. Как отличается то, что гражданский видит на картинке, и то, как что есть на самом деле (не буду критиковать некоторые учебные центры).

Также важны постоянный анализ данных и внедрение решений для автоматизации рабочих процессов, использование программных решений для достижения целей. Консультации и взаимодействие с бизнесом, принятие их методов работы.

А еще взаимодействие с пресс-службой, медийщиками, многочисленные запросы по размещению рекламы. Кропотливая работа по обучению персонала.

И, в придачу, работа с документами и постоянная борьба с бюрократией. Поиск компаний, государственных учреждений, предприятий, которые могут помогать. Работа с учебными заведениями, проведение тренировок, лекций для гражданских и прочее..

Все это взаимосвязано: и общая работа подразделения, так и то, что мы показываем и рассказываем для привлечения новобранцев. Не может рекрутинг работать сам по себе, без взаимодействия с подразделением. Если так случается, то люди массово начинают убегать. От себя добавлю, что может надо провести анализ компетентными органами, почему в одних подразделениях люди служат годами, а из других массово убегают через полгода?

Нужно создавать такие условия, из которых бойцы не хотят уходить

Важно не только набрать, но и удержать кадры. Создать такие условия, при которых бойцы не захотят уходить. Внутренняя конкуренция между подразделениями в составе одной воинской части, награждение личного состава, их карьерный рост в соответствии со знаниями и умениями, воинские звания и куча других методов. Не быть равнодушным к семейным проблемам, которые накапливаются с годами службы. Услышать, понять, помочь.

Есть проблемы, которые до сих пор не решены. При оформлении на контрактную службу есть огромное количество бюрократических глупостей (справок, сертификатов, анализов и прочее) без которых реально можно обойтись, или упростить их. Несмотря на дефицит боеприпасов, "калибра А4" у нас достаточно. Мы страна, где уровень диджитализации такой, что нам могут позавидовать многие развитые государства Западного мира. Нужно принимать быстрые решения об упрощении процедуры, но конечно не в сторону уменьшения качества.

Как можно решить проблему с мобилизацией

Есть три варианта развития событий:

мы соответствуем этим критериям, которые озвучиваем. Работаем над ошибками, если они есть, совершенствуемся, обучаемся, прислушиваемся, проводим селекцию личного состава, стараемся обеспечить всем необходимым своих бойцов.

врем и вкладываем кучу денег в рекламу.

совершенно ничего не делаем и ждем, пока нам дадут пополнение.

Нам нужны новые подходы: настойчивость в поиске, адаптивность к настоящему. Например, кампания "Войску нужны разные профессии". Этот проект был впервые создан бригадой "Азов" совместно с сайтом поиска работы Work.ua, а сегодня его уже довольно успешно используют все Силы обороны.

Здесь и кроется основное отличие рекрутинга от ТЦК. Мы ищем новые подходы, мотивируем, совершенствуемся, работаем над ошибками. А кто-то просто ловит на улице человека, забирает в центр комплектации, и вот тебе +1 солдат. Будет он воевать или нет – это уже не проблема "людоедов", которые поймали человека, который пытался не попадаться из-за страха неопределенности. Проблема в том, что ТЦК не меняет свои "советские" подходы. Они не гибкие, не учатся, действуют шаблонно. Им безразлично на мотивацию людей. Там служат люди из боевых подразделений, но они не касаются их. У них основная задача – доставить мобилизованного в точку назначения, и приглядывать, чтобы по дороге он не сбежал.

Я сознательно не пишу о куче проблем с коррупцией, неадекватным поведением некоторых представителей. Пишу не об этом. Я не имею целью дискредитировать ТЦК и уверен, что победить врага мы можем только нашим умом, и единством. Но считаю, что российские ИПСО имеют хорошую почву для своего влияния в Украине через классические "советские" подходы к мобилизации.

Надо проводить консультации с бизнесом, круглые столы с рекламщиками, журналистами, ИТ-шинками, продюсерами. Создавать соответствующий профессиональный контент. Понимать и прилагать усилия для мотивации гражданского идти на военную службу.

В 2016 году согласно организационно-штатной структуры был создан уникальный центр комплектования ОЗСП "Азов" НГУ, который я имел честь возглавить.

Вызовов было немало: российская пропаганда в отношении нас не останавливалась, и мы не комплектовались мобилизованными. Военкоматы работали на ВСУ и призывали в Национальную гвардию Украины только срочников, которых у нас не было.

В то время мы были отрядом спецназначения и комплектовались исключительно контрактниками.

Выход у нас был только один – начать полноценно и системно рекрутировать мотивированных, пригодных к военной службе по контракту граждан Украины и делать из них профессиональных военных.

Сегодня мы тоже комплектуемся добровольцами: те, кто хочет на контракт; те, кто пришел к нам, но хочет по мобилизации (их направляем в ТЦК, затем учебный центр и к нам) и те, кто по переводу из других в / ч.

Мы понимаем, какие усилия стоит приложить, чтобы обеспечить комплектование подразделения. Мы понимаем, что самый ценный ресурс, который у нас есть, это люди. "Азов" уже более 8 лет успешно занимается рекрутингом. Сегодня каждый наш новобранец может максимально понятно, прозрачно и быстро найти свое место в нашей бригаде.