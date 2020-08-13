Чем сейчас занимается Вакарчук: глава партии "Голос" эксклюзивно рассказала об экс-депутате
Глава партии "Голос" Кира Рудик рассказала, чем занимается Святослав Вакарчук, который недавно сложил депутатский мандат. Одно из главных его занятий – помогает нардепам из партии в подготовке к местным выборам.
Об этом Рудик рассказала в интервью программы "БезМаски-шоу" на 24 канале. Уточнила, что у Вакарчука в подготовке к выборам "публицистическая роль".
Читайте первую часть интервью Куда делся Вакарчук и распустит ли Зеленский Раду: эксклюзивное интервью с Кирой Рудик
"Он ездил с нами в Винницу, где встречался с представителями организаций, мотивировал их двигаться вперед. На следующей неделе, кажется, едет в Черкассы в наш центр", – сказала Рудик.
По ее словам, Вакарчук хочет "поговорить с местными элитами, чтобы поддержали и финансово, и другими ресурсами партию "Голос" на выборах".
Также Рудик заявила, что в некоторых регионах Украины люди обижены на Вакарчука. Это касается тех людей, которые голосовали именно за Святослава, а не за людей, которых он привел,
– отметила нардеп.
"Мне кажется, если мы выбираем путь честности, а мы его выбрали с первого дня, то, что он сделал сейчас, то это – "принял решение и сделал", – подытожила глава партии.
Что известно о выходе Вакарчука из фракции
- О том, что Вакарчук зарегистрировал в Раде заявление о сдаче депутатских полномочий стало известно 11 июня 2020 года. Об этом заявил сам депутат.
- Однако уже 18 июня Рада отказалась прекращать полномочия народного депутата Вакарчука. За соответствующее решение проголосовали только 175 народных депутатов при минимально необходимых 226.
- Вакарчук вышел из состава фракции "Голос" 19 июня. Таким образом он хотел добиться досрочного прекращения полномочий народного депутата.
- Стало известно, что место Вакарчука в Верховной Раде может занять Алина Свидерская. Она на досрочных выборах шла в списке партии "Голос" под №19.