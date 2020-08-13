Глава партии "Голос" Кира Рудик рассказала, чем занимается Святослав Вакарчук, который недавно сложил депутатский мандат. Одно из главных его занятий – помогает нардепам из партии в подготовке к местным выборам.

Об этом Рудик рассказала в интервью программы "БезМаски-шоу" на 24 канале. Уточнила, что у Вакарчука в подготовке к выборам "публицистическая роль".

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"Он ездил с нами в Винницу, где встречался с представителями организаций, мотивировал их двигаться вперед. На следующей неделе, кажется, едет в Черкассы в наш центр", – сказала Рудик.

По ее словам, Вакарчук хочет "поговорить с местными элитами, чтобы поддержали и финансово, и другими ресурсами партию "Голос" на выборах".

Также Рудик заявила, что в некоторых регионах Украины люди обижены на Вакарчука. Это касается тех людей, которые голосовали именно за Святослава, а не за людей, которых он привел,

– отметила нардеп.

"Мне кажется, если мы выбираем путь честности, а мы его выбрали с первого дня, то, что он сделал сейчас, то это – "принял решение и сделал", – подытожила глава партии.

Что известно о выходе Вакарчука из фракции

О том, что Вакарчук зарегистрировал в Раде заявление о сдаче депутатских полномочий стало известно 11 июня 2020 года. Об этом заявил сам депутат.

Однако уже 18 июня Рада отказалась прекращать полномочия народного депутата Вакарчука. За соответствующее решение проголосовали только 175 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Вакарчук вышел из состава фракции "Голос" 19 июня. Таким образом он хотел добиться досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Стало известно, что место Вакарчука в Верховной Раде может занять Алина Свидерская. Она на досрочных выборах шла в списке партии "Голос" под №19.

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