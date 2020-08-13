Кира Рудик, председатель партии "Голос", пришла в политику из большого бизнеса, будучи одной из самых влиятельных женщин Украины в этой сфере. Как же изменилось ее жизни после такого шага?

О кардинальных изменениях из-за работы в Верховной Раде, арендованной недвижимости и гендерном дисбалансе Рудик рассказала в интервью программе "БезМаски-шоу". Также депутат пояснила, почему депутатам надо повышать зарплату и кто финансирует партию "Голос" – подробнее читайте на 24 канале.

О стиле, недвижимости и личной жизни

Вы заранее планируете свой гардероб?

Всегда планирую, вы же представляете себе – как это, когда каждый день или несколько эфиров, или выступлений, нужно в любом случае иметь хороший вид, и еще чтобы было удобно сидеть в Раде целый день в этой одежде.

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Вы знаете, какой комментарий был после того, как я стала председателем партии? "Стала председателем партии, а штаны мятые" – поэтому я очень аккуратно смотрю за этим.

А когда работали в бизнесе, то не так много внимания уделяли внешнему виду?

Абсолютно. Сейчас уже ты знаешь, что тебя могут сфотографировать, где ты выходишь из машины, сфотографировать, когда ты просидела 6 часов в зале Верховной Рады – уже имеешь растрепанный вид. Много-много моментов и для того, чтобы картинка всегда была красивая, приятная. Когда я была в бизнесе, я была женщиной, на которую хотят быть похожей.

По версии журнала "Новое время" вы одна из самых успешных женщин Украины...

Спасибо, но теперь в политике также хочется побед, хочется, чтобы на тебя равнялись.

У меня вообще, когда я была в бизнесе, было не так много одежды. У меня был "выходной" и "рабочий". А здесь – эфиры, Верховная Рада, работа в комитетах, удобная одежда для обычной жизни.

Люблю всегда расписывать планы и потом их выполнять, зачеркивать. Я сontrol freak такой.

Вы человек, который организовывал огромный бизнес, поэтому планирование, наверное, это ваша фишка.

Планирование и выполнение – да.

В политике – ты делаешь-делаешь-делаешь, и можешь даже не дождаться того, чтобы эти изменения были внедрены. У меня есть история с Аспен Института, и она очень крутая. Это первый раз, когда я начала думать, как пойти в политику. Аспен Институт – это когда вывозят на неделю 20 человек-лидеров в Карпаты. Я ною себе под нос "зачем нам идти в горы, мы и так в горах, что мы там не видели". Мы приходим, и там крепость, которая построена между двух гор, таких двух скал. Легенда говорит, что был пастух, который убегал от разбойников и увидел разложенные камни. Он брал эти камни, бросал в разбойников и таким образом их победил. И когда драка закончилась он понял, что эти камни кто-то разложил для того, чтобы на будущее у него была возможность их использовать.

И я очень долго думала о том, что есть люди, которые приходят для того, чтобы раскладывать камни, чтобы потом другие люди могли их использовать. И ты не знаешь, зачем ты раскладываешь камни, но можешь точно знать, что ты делаешь все для того, чтобы кто-то пришел после тебя и мог их использовать, как можно лучше.

Давно вы живете в этом доме?

Где-то полтора года почти. Я переехала еще когда работала в корпорации здесь рядом. И к малой близко. И мой спортзал, где я занималась боксом, до того, как перешла в политику и поняла, что синяки – не комильфо. Здесь все было рядом.

Дом Киры Рудик: смотрите фото 24 канала

И вы покинули бокс?

Да, сейчас больше йога, бег, иногда спортзал. Но когда приходишь с синяком и журналисты спрашивают, откуда он, я отвечаю: "Знаете, какое главное правило бокса?"

Какое?

Никогда не пропускать удар. Но когда это происходит второй, третий раз, у меня уже нет таких метких ответов. Поэтому я решила, что пока в политике…

А долго занимались боксом?

Где-то полтора года. Я все еще могу красиво "влепить", если нужно. Такие виды спорта требуют полной концентрации. В йоге также надо концентрироваться.

У вас в декларации указано, что этот дом арендован.

Да.

Вы реально успешная бизнесвумен, более того – из І​Т-сектора. Почему без собственного жилья?

У меня была собственная квартира на Оболони. Я ее продала по очень банальным причинам: далеко ездить на работу. Я сейчас и так не высыпаюсь, очень мало времени уделяю семейству. Поэтому мне нужно было, чтобы что-то было близко. И сейчас думаю о том, чтобы переехать поближе в центр.

В Верховную Раду?

Да.

Но таких домов там нет.

Да. Нет, это правда. Поэтому сейчас у нас арендованный, пока я не пойму, где будут происходить следующие 10 лет моей жизни.

Я знаю, что ваша мама в определенное время эмигрировала в Соединенные Штаты…

Да.

Кира Рудик с мамой / Фото из домашнего архива

А вы с сестрой остались с отцом в Украине?

С отцом и бабушкой.

Она уехала на заработки?

Да, на тот момент в Ужгороде невозможно было найти работу. У нас были дни, когда банально нечего было есть. И мама, она фантастическая женщина, она решила, что сейчас все сделает, и сделала.

Мама настаивает, чтобы я показывала фотографии только где она молодая и красивая.

Я видела ваши недавние фото с ней, такая очень колоритная женщина.

Мы увиделись с ней в следующий раз, когда мне уже было 19.

Это через сколько лет?

Через 8.

Тяжело было?

Да, но с другой стороны я на это смотрю как на то, что у меня была возможность быть самостоятельной. Это к лучшему. Я благодарна за то детство, которое у меня было, и за то, кем я после этого стала.

О гендерном равенстве в Украине

Возможно, это и сформировало ваш характер, что вы стали женщиной, которая смогла действительно в таком молодом возрасте столького достичь?

Да, возможно. Тут есть момент – ты учишься надеяться только на себя, учишься строить какие-то альянсы, понимаешь, что ты всегда несешь ответственность за свои действия – это закаляет.

Такова она, нелегкая жизнь украинской женщины...

Недавно мы собирались с главами наших ячеек, говорили о подготовке к местным (выборам – 24 канал) и о том, что сейчас у женщин есть возможность стать частью политики. В 40% списков это должны быть женщины и как женщин приобщать к этому. Сейчас, когда я езжу по регионам, я езжу для того, чтобы собирать женщин и показывать им, что их достижения ограничены только тем, что они сами себе придумают.

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Или, что им говорят их близкие, на которых они надеются.

Это тоже правда. Женщины приходят на такие собрания-встречи о женском лидерстве для того, чтобы получить аргументы, которыми потом в своей среде оперировать, что ты можешь работать и не быть плохой матерью, что отвечать, когда тебе говорят, что это "не женское предназначение". Многие вещи, которые мне казалось, что мы уже прошли…

Многие вещи вам казалось, что вы уже прошли, потому что вы работали в международном бизнесе, а в политике все остальное?

Это другой мир. В корпоративном ІТ-бизнесе прозрачны правильные правила, понятно, куда ты идешь и что ты делаешь. В политике – это такое поле без правил, поле без пониманий, поле с людьми из всех уголков страны, с разными опытами, с разным образованием, с разным финансовым положением, каждый из которых пытается достичь каких-то целей.

Вы же часто общаетесь с европарламентариями. Ощущается ли в Украине гендерный дисбаланс для них и для вас?

Для них чувствуется. Мы отстаем от Европы на несколько десятилетий в определенных моментах. Когда мы приехали делегацией, то женщине у нас не давали голоса, потому что глава делегации, который был мужчиной, говорил: "Я вам сейчас все расскажу, не надо давать слово женщинам, ибо они не разочаруются". В бизнес-сообществе мужчина не может сказать о своей коллеге при всех, Например, "давайте не будем ее трогать, потому что она будет нервничать". В политике может быть такое.

Кира Рудик / Фото 24 канала

Если это смиксованная аудитория, где сидят мужчины и думают, что сейчас снова будет рассказывать о том, как женщинам тяжело живется, то в таком случае я рассказываю свою любимую историю. Мне было 23 года, когда я приобрела свою первую машину, это был Ford Fiesta, взяла в кредит, и чувствовала себя в нем как королева. Я еще потом 4 года отдавала этот кредит, но я так гордилась, что первая в своей семье сама купила машину. И я помню, как я подъехала на парковку, вышла из авто и парковщик прокомментировал, каким образом я заработала на это авто. Это было очень неприятно, со мной была еще моя малышка. Я уверена, что мужчины, которые хотят добра не только для своих женщин, но и дочерей, хотят, чтобы с ними никогда такого не случалось. И это одна из причин, почему мы работаем.

О зарплате депутатов

Кстати, как-то в интервью вы говорили, что та зарплата, которую получают депутаты, маловата. Нужно использовать инструмент, чтобы в будущем ее все же повысить. Конечно, что появились некоторые "слуги народа", не будем упоминать имена, которые вас критиковала за это. Вы сожалели об этом?

Тут вопрос, какая цель. Я не скрываю, каким образом у меня появилось мое состояние и как я его использую. Сейчас я могла бы работать в корпоративном секторе; я работаю в политике, для того, чтобы у нас поднималась экономика и у всех были хорошие зарплаты. Есть популисты, которые могут говорить: давайте ничего не платить или снизить всем зарплаты. И к чему это приведет?

К зарплатам в конвертах?

Абсолютно.

Кто-то из депутатов получает зарплату в конвертах. Об этом все много говорят, но поименно не называют.

Во фракции "Голос" – никто. А про других, то это уже на их совести.

О финансировании партии " Голос"

Когда создавалась партия "Голос", многие украинские бизнесмены, в частности с международными корнями, вкладывали в вас деньги. Этакая инвестиция, что наконец придет партия, которая будет защищать интересы не олигархического бизнеса, а среднего. Сейчас они продолжают вкладывать в вас деньги, благодаря чему живет партия?

Прежде всего партия живет за счет госфинансирования и денег, которые нам вернулись с выборов. Партия "Голос" сформировалась как проукраинская партия среднего класса и равных правил. Ведь что надо сейчас бизнесу – большому, маленькому, международному, локальному украинскому? Только одна вещь – правила, которые будут одинаковы для всех. А еще нужно, чтобы государство давало две вещи – безопасность и справедливость.

У меня есть любимый пример о справедливости – вы во времена Януковича идете по пешеходному переходу, на вас летит машина, за рулем которой сын прокурора, вы точно знаете, что он никогда не будет наказан, если он на вас наедет. Во времена Порошенко вы переходите дорогу, на вас летит машина, вы знаете, если он на вас наедет, ему ничего не будет. Сейчас год работы Зеленского, изменилось ли это ощущение? Вот у меня не изменилось, и у бизнеса не изменилось, и у людей обычных не изменилось.

К слову Зарплаты не хватает, – глава "Голоса" сказала, сколько зарабатывают депутаты

Какие бы законы ни принимались в течение года и что бы мы себе ни придумывали, это все разбивается об одно – законы не выполняются, а они не исполняются кем? И кто должен контролировать, чтобы они выполнялись? Поэтому сейчас наша работа важна, но ее результат можно увидеть через 5 – 10 лет. Потому что даже для "камней", которые мы сейчас разложим, должно пройти время, чтобы изменились правила, когда их будут использовать.

Готов ли бизнес продолжать раскладывать эти "камни"? Перед местными выборами будете обращаться за этими донатами?

Сейчас ситуация иная. Моя любимая история об Одессе сейчас. Мы не собирались идти в Одессе. У нас там была команда очень активная, но рейтинг "голоса" был ниже проходного и я сомневалась, пойдем ли мы там. Потом появилась социология и местный бизнес понял, что большинство в горсовете может сформировать партия Труханова, ОПЗЖ и Шарий.

"Привет русский мир"?

Это будет не только "привет русский мир", это будет "Привет пагромы, привет паджоги" и другие вещи. И кто вообще будет защищать? Речь не идет о бизнесе. Кто вообще будет адекватным? К кому можно будет прийти и сказать: "рибята, а что это у вас происходит?".

И в этот момент, когда бизнес приходит и говорит: "Слушайте, мы готовы поддерживать вас на местных выборах, мы не хотим иметь влияния на список, нам от вас ничего не надо, просто заведите нормальных людей, давайте". И тут я такая: "Ну, давайте".

То есть, все же, готовы вкладывать и поддерживать?

Готовы вкладывать, готовы поддерживать. Доноры и спонсоры находятся на местах. Это не люди, которые хотят помочь всей партии.

Кира, а не скучаете по корпоративному сектору? Там было меньше грязи, как минимум.

Проще там было точно. Но ведь мы не боимся вызовов, правильно?

Я не знаю, не боитесь?

Если бы боялась, я бы не пошла в политику. В корпоративном секторе было более понятно, я знала, что будет через год, два, через пять. Скучаю по тому, что в корпоративном бизнесе уважение вызывает то, что ты заработал своим собственным умом, своими руками. А в политике тебе надо доказывать, что ты не украл эти деньги, даже если у тебя есть декларация, все честно и правильно.

Рудик: "если бы я боялась вызовов, то не пошла бы в политику" / Фото 24 канала

Стали меньше себе позволять каких-то вещей, украшений, например?

Украшения никогда не были моей фишкой. Я люблю больше что-то интересное, чем дорогое. В мире ІТ это не считается каким-то достижением. Это более американизированные, европеизированные видения – важно, в какую школу ты можешь позволить отправить своих детей, чем то, какие у тебя бриллианты, какая машина.

Сколько денег тратите в месяц?

От 15 до 20 тысяч гривен.

Какой машиной передвигаетесь?

BMW X5.

Где будете отдыхать этим летом?

В Карпатах. И еду в Одессу на один день.

Какова самая большая беда в Украине?

Олигархи и судебная система. И еще, по своему опыту, Аваков.

Какова ваша главная мечта?

Дать как можно большему количеству людей реализовать себя в жизни, конечно, в Украине.