Глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что ей не хватает депутатской зарплаты для жизни. Однако у нее есть "финансовая подушка", которой она сейчас пользуется.

Об этом она сообщила в интервью в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале и отметила, что ее депутатская зарплата составляет 35 тысяч гривен.

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По ее словам, не все депутаты из "Голоса" имеют "финансовую подушку" или дополнительные доплаты, и это является большой проблемой.

"Мы понимаем, что после местных выборов нам нужно будет что-то придумать. Или инициировать вопрос о повышении зарплат или попробовать помочь тем людям, у которых есть такая необходимость устроиться на преподавательскую деятельность. То есть получать доплаты. Нам тогда надо будет с них снять определенную работу потносительно работы во фракции, чтобы они могли заработать себе на жизнь", – сказала Рудик.

Она объяснила, что трудно сказать, какой должна быть зарплата депутата, однако, она должна покрывать все потребности.

Что известно о Кире Рудик

Председатель партии "Голос", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. Она закончила Киево-Могилянскую академию по специальности "Информационные технологии".

Занималась тестированием программного обеспечения с 2005 года в Software MacKiev, а с 2007 года – в TAIN Ukraine. Рудик руководила киевским R&D-офисом, который занимается разработкой всего софта для Ring.

Какая зарплата у украинцев

С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.

В марте 2020 года средняя зарплата в Украине, по данным Минфина, составила 11 тысяч 446 гривен. Наибольшие заработные платы получили работники IТ-отрасли – в среднем 23,3 тысячи гривен.

Смотрите полное интервью с Кирой Рудик на 24 канале: