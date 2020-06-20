Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що їй не вистачає депутатської зарплати для життя. Однак вона має "фінансову подушку", якою зараз користується.

Про це вона повідомила в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі та зазначила, що її депутатська зарплата становить 35 тисяч гривень.

Перша частина інтерв'ю Що буде з "Голосом" без Вакарчука та кому зручний Аваков: інтерв'ю з Кірою Рудик

За її словами, не всі депутати з "Голосу" мають "фінансову подушку" чи додаткових доплат, і це є великою проблемою.

"Ми розуміємо, що після місцевих виборів нам потрібно буде щось придумати. Або ініціювати питання щодо підвищення зарплат або спробувати допомогти тим людям, в яких є така необхідність влаштуватись на викладацьку діяльність. Тобто отримувати доплати. Нам тоді треба буде з них зняти певну роботу по роботі в фракції, щоб вони могли заробити собі на життя", – сказала Рудик.

Вона пояснила, що важко сказати, якою має бути зарплата депутата, однак, вона має покривати всі потреби.

Що відомо про Кіру Рудик

Голова партії "Голос", перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Вона закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Інформаційні технології".

Працювала тестувальницею програмного забезпечення з 2005 року в Software MacKiev, а з 2007 року – в TAIN Ukraine. Рудик керувала київським R&D-офісом, який займається розробкою усього софту для Ring.

Яка зарплата в українців

З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 тисячі 723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.

У березні 2020 року середня зарплата в Україні, за даними Мінфіну, становила 11 тисяч 446 гривень. Найбільші заробітні плати отримали працівники ІТ-галузі – в середньому 23,3 тисячі гривень.

Дивіться повне інтерв'ю з Кірою Рудик на 24 каналі: