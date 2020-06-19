За останній тиждень з партією "Голос" відбулися суттєві зміни. Святослав Вакарчук повідомив, що йде з парламенту. Однак Верховна Рада не підтримала відповідне рішення. А депутати фракції "Голос" перебувають на барикадах майже на кожній акції протесту.

Лідерка партії Кіра Рудик у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла про все, що відбувається з "Голосом", кому невигідна відставка "вічного" міністра Авакова і що насправді стоїть за всіма справами проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Зверніть увагу Вакарчук вийшов з фракції "Голос"

Про вихід з фракції Святослава Вакарчука

Одразу про те рішення, яке Рада прийняла цього тижня, не дозволивши Святославу складати мандат. Це виглядає як таке собі знущання, помста політична. Як сприйняли це у фракції і що буде далі технічно – він може чи не може скласти мандат. Чи він буде просто саботувати засідання?

По-перше, так, це вийшла дуже некрасива ситуація. Тому що Рада не може силою утримувати людину, яка більше не хоче далі там працювати.

Але виходить, що може.

Ні, насправді вона не може. Тому що Святослав може подати заяву про вихід з фракції. Спікер сьогодні її зачитає. І ми зробимо з’їзд партії, на якому через ЦВК виключимо його зі списків. На його місце йде наступна людина у списку. Тобто, це можна було зробити мирно, але Рада не проголосувала. Тому, власне, зараз будемо використовувати імперативний мандат.

Довідка. Запис інтерв'ю відбувся до засідання Верховної Ради, під час якого спікер Дмитро Разумков зачитав постанову про вихід Святослава Вакарчука з фракції "Голос".

Ви розумієте, навіщо це зробили депутати?

Мені здається, було 3 аспекти. По-перше, це була така помста. Тому що заяви Святослава у Раді часто були неприємні. Особливо проросійським силам і депутатам, які відстоюють проросійську позицію. По-друге, я думала багато вчора про це. Це, здається, схоже на те, коли людина отримує один раз в житті шанс познущатися з того, хто колись був її кумиром, і використовує його. Тому багато людей вирішили використати цей шанс.

Не те щоб це була ситуація, яку можна повторити декілька разів. Ми бачимо унікальний випадок в українській політиці, коли людина не тримається за кермо. Говорить чесно: "Я йду з парламенту, я не хочу і не можу тут більше працювати". І парламент каже: "А ні". Але це на їхній совісті. Ми рухаємося далі.

Вас не турбує, як сприймає суспільство це його небажання працювати в парламенті? І я думаю, що більшість з тих, хто голосували за "Голос", були розчаровані цим рішенням.

Мене турбує розчарування, яке можуть відчувати люди. Це правда. Але також ми отримуємо дуже багато підтримки. І багато протилежних поглядів від людей, які кажуть: "Добре, тепер ми розуміємо, що партія буде будуватися не як партія лідерського типу, а як партія, в якій кожен може себе проявити". Це те, що мені допомагає рухатися вперед – ось така підтримка від людей. Ми також розуміємо, що коли пройде перше "вау"...

Розчарування.

Розчарування коли пройде, і швидше здивування – тоді люди зрозуміють, чому він так вчинив. І побачать, що партія продовжує працювати, розвиватись. Ми вже показуємо, що партія продовжує розвиватись і працювати. Тепер всі будуть знати, що це вже з тим, що Святослав не в Раді.



Святослав Вакарчук / Фото UaNews

Як ви думаєте, як це вплине на рейтинги?

Спочатку впадуть точно. Далі будемо дивитися. Вже залежить точно від нас. Від того, як ми будемо працювати, як ми будемо показувати свою позицію, як ми пояснюватимемо знову і знову, про що партія "Голос".

Святослав Вакарчук складає депутатський мандат: що відомо 11 червня лідер партії "Голос" повідомив, що складає мандат народного депутата України.

За його словами, він виконав свою місію – провів партію в парламент, а надалі планує зосередити увагу на інших речах, про які оголосить згодом.

Також він пояснив, що не покидає партію "Голос" і не йде з великої політики. Поки що він лише залишає парламент.

Святослав Вакарчук зазначив, що на його місце за списками партії "Голос" у Верхову Раду має увійти Аліна Свідерська.

18 червня Верховна Рада відмовилася позбавляти депутатського мандату Святослава Вакарчука. За відповідне рішення не вистачило голосів народних обранців.

Про імовірну відставку Авакова

Давайте про несправедливість в образі Авакова. Ви зареєстрували цього тижня постанову про його відставку.

Так.

Процедурно – чи дасть це результат, чи можливо це?

Сьогодні, 19 червня, нам вже нарешті видадуть підписні листи за скликання позачергового засідання. 150 підписів, які необхідні для того, щоб розглянути цю постанову. Вона зараз буде розглянута на комітеті, і її можна буде винести в зал. Тобто, тепер уже 2 питання:

чи ми зберемо 150 підписів за це позачергове засідання процедурно; чи зал підтримає Авакова. Чи буде достатньо голосів у залі.

Яке у вас відчуття, ви зберете 150 голосів?

Зараз не знаю. Будемо працювати, будемо сподіватися. Я думаю, що близько 100 ми зберемо точно. А далі будемо дивитися. Далі це будуть перемовини про те, чому це потрібно зробити, і переконання інших депутатів. Це буде важка робота.

Що відомо про збір підписів за відставку Авакова? У Раді 5 червня зареєстрували постанову про звільнення очільника МВС з посади.

Її ініціаторами виступили депутати фракції "Голос", які збирали підписи за винесення на голосування питання про звільнення.

Голова комітету Ради з питань правоохоронної діяльності та народний депутат фракції "Слуга народу" Денис Монастирський 17 червня заявив, що комітет розгляне постанову про відставку міністра 1 липня.

Хто категорично не хоче підписуватись за відставку Авакова?

Проросійські сили – абсолютно точно.

А чому він їм зручний, навіщо він їм?

Тому що це контрольована людина, передбачувана, з якою можна домовитись. Її давно вже всі знають і всі давно з нею взаємодіють, і тоді можна повирішувати багато питань. Це працює за класичною схемою старої влади, коли є людина, від неї все залежить і вона вирішує всі питання, які необхідно. Саме тому ми й не рухаємось як країна нікуди, тому що оцей базис – він залишається старим.



Кіра Рудик / Фото 24 канал

Я так розумію, що частина "Слуги народу" також підтримують відставку Авакова?

Так.

Чому частина підтримує, а частині ні?

"Слуги народу" – це ж не така монолітна фракція. Там є дуже багато різних людей з різними переконаннями, з різним розумінням того, яким чином повинна рухатись країна. От демократичне крило, ви бачили за підписами в цій постанові. Демократичне крило підтримує, скажімо, консервативне – не підтримує.

Консервативне крило "Слуги народу" – це хто? Хто його уособлення?

Це люди, які пов'язані з Коломойським. Це люди, які очолюють комітети з правоохоронної діяльності, які так чи інакше взаємодіють або взаємодіяли колись у своїй кар'єрі з міністром Аваковим.

Тобто голова комітету не підтримує відставку Авакова?

Думаю, що ні.

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Як ви думаєте, чому президент так тримається за Авакова чи в чому його цінність для президента?

Тут ми вже додумаємо, правильно. Перше, дійсно я думаю, що він дуже переживає – що буде, якщо його змінити, і чи буде ця людина так само лояльна до президента. Тому що, коли система працює завдяки одній людині, коли вона централізована, зміна цієї людини – це завжди страшно. Тому що може прийти хтось, хто буде нелояльний до президента. І що тоді? Або буде виконувати чиїсь інші вказівки.

Тобто, він боїться?

Звичайно. Я розумію, що це страшно – змінювати людину, на якій, по суті, тримається твоя влада.



Арсен Аваков і Володимир Зеленський / Фото "Українська правда"

Я думаю, що частині людей просто теж зрозумілий цей аргумент, що втратити Авакова зараз це страшно, бо це дуже велика "махіна" – правоохоронні органи – і не кожна людина зможе її контролювати. І Аваков, мабуть, зможе її контролювати навіть не перебуваючи при посаді. Чи є у вас якісь контраргументи для них, чи бачите ви людину, яка б могла замінити теоретично Авакова?

Ми разом з прогресивною спільнотою спілкувались і, в принципі, є від 3 до 5 людей, які технічно могли б замінити його.

Фахово?

Так, не політично, а фахово. Знову ж питання, скільки в них буде повноважень, яким чином вони зможуть виконувати свої обов'язки, і, найголовніше – чи буде в них підтримка президента. Тому що це робота така на вагах, коли потрібно працювати командою. Я не знаю, чи президент зможе працювати командою з кимось іншим, крім Авакова. Це важливо. Яким чином цю людину візьмуть на роботу. Потім, яким чином її будуть звільняти, хто на неї буде впливати – це важке питання. Але якщо була б політична воля, це потрібно сідати, вирішувати, придумувати – яким чином ця модель буде працювати. До речі, у нас же є інший варіант, він, звичайно такий неймовірний.

Радикальний?

Ні. Це, наприклад, якби міністр Аваков сказав: "Я зрозумів, що неправильно" і почав робити реформу. Чорт забирай, те, за що він отримував гроші 6 років. Почав її робити.

Я розумію, що зняти його і знайти когось іншого набагато легше, ніж змусити його працювати і виконувати те, заради чого він прийшов. Тому ми про це й говоримо рідше. Але це не те, що мене часто питають журналісти, тому що всім цікаво: "а що буде, коли його знімуть?". Але ж можна ще змусити його працювати.

Якщо нікому це не вдалось за 7 років, то, мабуть це неможливо.

У нас, як у держави, є перелік топ-менеджерів – це є уряд. Це топ-менеджери, яким держава платить гроші за те, щоб вони виконували закони, які ми прийняли у Верховній Раді. І в нас усіх є топ-менеджер, який вже 6 років не виконує свої обов’язки. Тобто, ми бачимо результати погані, ми бачимо, що плану немає – яким чином покращити результати. Ми бачимо, що на нього управи немає, тому що ніхто не може йому сказати: "Ей ти, ти поганий, іди геть або роби щось".

Ми бачимо, що все, що він робить, він затягує зашморг на нашій шиї, тому що він не зміниться. Він робить цю систему тільки під себе. І ми кажемо: "Хм, ну, можливо, потрібно дати йому трошки часу", або "Хм, нікого ж іншого нема, тоді давайте якимось чином будемо продовжувати далі". Якщо абстрагуватись від політичної складової, то це дуже просто: у нас є топ-менеджер, який не виконує своїх обов'язків і не виконає їх. І він працює над критичною інфраструктурою в нашій країні. Я розумію, що це важке питання для президента, але якщо він не вирішить його, то наступна людина, яку буде судити суддя Вовк – буде Зеленський.

Про справи проти Петра Порошенка

Як ви ставитися до того, що відбувається з Порошенком? Це політичні переслідування, чи це просто якісь недолугі спроби тиснути на нього, чи він справді заслуговує на покарання через якісь речі, які він зробив, коли був президентом?

Це політичне переслідування, перш за все. Ми вважаємо, що суди і справедливість повинні бути одні для всіх, однаковими. Чи можливо її (справедливість – 24 канал) зараз досягти в нашій країні? Абсолютно ні. Чи є часткова відповідальність у самого президента Порошенка за те, що зараз відбувається? Так, тому що Авакова привів він. І судова реформа, судова система залишилася такою, якою він її робив 5 років.



Петро Порошенко / Фото 24 канал

Тобто ручною?

Ручною. Якщо вона є ручною, вона працює у когось іншого.

Тобто, практично, цією системою можна наздоганяти і його.

Так. І якщо зараз Зеленський не змінить її, то одного дня вона наздожене і Зеленського. Це абсолютно очевидно всім, хто зараз дивиться на це.

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Чому це не очевидно президентам? Кожен президент приходить, кожен президент намагається імітувати судову реформу, підкрутити її під себе, потім спостерігає, як вона його наздоганяє?

Тому що це включає в себе, що йому, конкретному президенту, доведеться відпустити владу. Самостійно віддати і сказати: "Окей, суди, ви – незалежні". Але ж це така велика-велика спокуса не зробити цього. Тому що завжди є люди, яких хочеться посадити, правильно?

Або хоча б контролювати.