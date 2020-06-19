За последнюю неделю с партией "Голос" произошли существенные изменения. Святослав Вакарчук сообщил, что уходит из парламента. Однако Верховная Рада не поддержала соответствующее решение. А депутаты фракции "Голос" находятся на баррикадах почти на каждой акции протеста.

Лидер партии Кира Рудик в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала обо всем, что происходит с "Голосом", кому невыгодна отставка "вечного" министра Авакова и что на самом деле стоит за всеми делами против пятого президента Петра Порошенко.

Обратите внимание Вакарчук вышел из фракции "Голос"

О выходе из фракции Святослава Вакарчука

Сразу о том решении, которое Рада приняла на этой неделе, не позволив Святославу сдать мандат. Это выглядит как некое издевательство, месть политическая. Как восприняли это во фракции и что будет дальше технически – он может или не может сдать мандат. Или он будет просто саботировать заседания?

Во-первых, да, это получилась очень некрасивая ситуация. Потому что Рада не может силой удерживать человека, который больше не хочет дальше там работать.

Но получается, что может.

Нет, на самом деле она не может. Потому что Святослав может подать заявление о выходе из фракции. Спикер сегодня его зачитает. И мы сделаем съезд партии, на котором через ЦИК исключим его из списков. На его место идет следующий человек в списке. То есть, это можно было сделать мирно, но Рада не проголосовала. Поэтому, собственно, сейчас будем использовать императивный мандат.

Справка. Запись интервью состоялась до заседания Верховной Рады, во время которого спикер Дмитрий Разумков зачитал постановление о выходе Святослава Вакарчука из фракции "Голос".

Вы понимаете, зачем это сделали депутаты?

Мне кажется, было 3 аспекта. Во-первых, это была такая месть. Потому что заявления Святослава в Раде часто были неприятны. Особенно пророссийским силам и депутатам, которые отстаивают пророссийскую позицию. Во-вторых, я думала много вчера об этом. Это, кажется, похоже на то, когда человек получает один раз в жизни шанс поиздеваться над тем, кто когда-то был его кумиром, и использует его. Поэтому многие решили использовать этот шанс.

Не то чтобы это была ситуация, которую можно повторить несколько раз. Мы видим уникальный случай в украинской политике, когда человек не держится за руль. Говорит честно: "Я ухожу из парламента, я не хочу и не могу здесь больше работать". И парламент говорит: "А нет". Но это на их совести. Мы движемся дальше.

Вас не беспокоит, как воспринимает общество это его нежелание работать в парламенте? И я думаю, что большинство из тех, кто голосовали за "Голос", были разочарованы этим решением.

Меня беспокоит разочарование, которое могут испытывать люди. Это правда. Но также мы получаем очень много поддержки. И много противоположных взглядов от людей, которые говорят: "Хорошо, теперь мы понимаем, что партия будет строиться не как партия лидерского типа, а как партия, в которой каждый может себя проявить". Это то, что мне помогает двигаться вперед – вот такая поддержка от людей. Мы также понимаем, что когда пройдет первое "вау"...

Разочарование.

Разочарование когда пройдет, и скорее удивление – тогда люди поймут, почему он так поступил. И увидят, что партия продолжает работать, развиваться. Мы уже показываем, что партия продолжает развиваться и работать. Теперь все будут знать, что это уже с тем, что Святослав не в Раде.



Святослав Вакарчук / Фото UaNews

Как вы думаете, как это повлияет на рейтинги?

Сначала упадут точно. Далее будем смотреть. Уже зависит точно от нас. От того, как мы будем работать, как мы будем показывать свою позицию, как мы будем объяснять снова и снова, о чем партия "Голос".

Святослав Вакарчук сдает депутатский мандат: что известно 11 июня лидер партии "Голос" сообщил, что сдает мандат народного депутата Украины.

По его словам, он выполнил свою миссию – провел партию в парламент, а в дальнейшем планирует сосредоточить внимание на других вещах, о которых объявит позже.

Также он пояснил, что не покидает партию "Голос" и не идет из большой политики. Пока он только оставляет парламент.

Святослав Вакарчук отметил, что на его место по спискам партии "Голос" в Верховную Раду должна войти Алина Свидерская.

18 июня Верховная Рада отказалась лишать депутатского мандата Святослава Вакарчука. За соответствующее решение не хватило голосов народных избранников.

О вероятной отставке Авакова

Давайте о несправедливости в образе Авакова. Вы зарегистрировали на этой неделе постановление о его отставке.

Да.

Процедурно – даст ли это результат, возможно ли это?

Сегодня, 19 июня, нам уже наконец выдадут подписные листы за созыв внеочередного заседания. 150 подписей, которые необходимы для того, чтобы рассмотреть это постановление. Оно сейчас будет рассмотрено на комитете, и его можно будет вынести в зал. То есть, теперь уже 2 вопроса:

либо мы соберем 150 подписей за это внеочередное заседание процедурно; либо зал поддержит Авакова. Будет достаточно голосов в зале.

Какое у вас ощущение, вы соберете 150 голосов?

Сейчас не знаю. Будем работать, будем надеяться. Я думаю, что около 100 мы соберем точно. А дальше будем смотреть. Далее это будут переговоры о том, почему это нужно сделать, и убеждения других депутатов. Это будет тяжелая работа.

Что известно о сборе подписей за отставку Авакова? В Раде 5 июня зарегистрировали постановление об увольнении главы МВД с должности.

Его инициаторами выступили депутаты фракции "Голос", которые собирали подписи за вынесение на голосование вопроса об увольнении.

Председатель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности и народный депутат фракции "Слуга народа" Денис Монастырский 17 июня заявил, что комитет рассмотрит постановление об отставке министра 1 июля.

Кто категорически не хочет подписываться за отставку Авакова?

Пророссийские силы – совершенно точно.

А почему он им удобен, зачем он им?

Потому что это контролируемый человек, предсказуемый, с которым можно договориться. Его давно уже все знают и все давно с ним взаимодействуют, и тогда можно порешать много вопросов. Это работает по классической схеме старой власти, когда есть человек, от него все зависит и он решает все вопросы, которые необходимо. Именно поэтому мы и не движемся как страна никуда, потому что этот базис – он остается старым.



Кира Рудик / Фото 24 канал

Я так понимаю, что часть "Слуги народа" также поддерживают отставку Авакова?

Да.

Почему часть поддерживает, а часть нет?

"Слуги народа" – это не такая монолитная фракция. Там очень много разных людей с разными убеждениями, с разным пониманием того, каким образом должна двигаться страна. Вот демократическое крыло, вы видели за подписями в этом постановлении. Демократическое крыло поддерживает, скажем, консервативное – не поддерживает.

Консервативное крыло "Слуги народа" – это кто? Кто его олицетворение?

Это люди, которые связаны с Коломойским. Это люди, которые возглавляют комитеты по правоохранительной деятельности, которые так или иначе взаимодействуют или взаимодействовали когда-то в своей карьере с министром Аваковым.

То есть председатель комитета не поддерживает отставку Авакова?

Думаю, что нет.

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Как вы думаете, почему президент так держится за Авакова или в чем его ценность для президента?

Здесь уже додумаем, правильно. Первое, действительно я думаю, что он очень переживает – что будет, если его заменить, и будет ли этот человек так же лоялен к президенту. Потому что, когда система работает благодаря одному человеку, когда она централизована, изменение этого человека – это всегда страшно. Потому что может прийти кто-то, кто будет не лоялен к президенту. И что тогда? Или будет выполнять чьи-то другие указания.

То есть, он боится?

Конечно. Я понимаю, что это страшно – менять человека, на котором, по сути, держится твоя власть.



Арсен Аваков и Владимир Зеленский / Фото "Украинская правда"

Я думаю, что части людей просто тоже понятен этот аргумент, потерять Авакова сейчас это страшно, потому что это очень большая "махина" – правоохранительные органы – и не каждый человек сможет ее контролировать. И Аваков, пожалуй, сможет ее контролировать даже не находясь на должности. Есть ли у вас какие-то контраргументы для них, видите ли вы человека, который бы мог заменить теоретически Авакова?

Мы вместе с прогрессивной общественностью общались и, в принципе, есть от 3 до 5 человек, которые технически могли бы заменить его.

Профессионально?

Да, не политически, а профессионально. Опять же вопрос, сколько у них будет полномочий, каким образом они смогут выполнять свои обязанности, и, самое главное – будет ли у них поддержка президента. Потому что это работа такая на весах, когда нужно работать командой. Я не знаю, сможет ли президент работать в команде с кем-то другим, кроме Авакова. Это важно. Каким образом этого человека возьмут на работу. Затем, каким образом его будут увольнять, кто на него будет влиять – это трудный вопрос. Но если была бы политическая воля, это нужно садиться, решать, придумывать – каким образом эта модель будет работать. Кстати, у нас же есть другой вариант, он, конечно такой невероятный.

Радикальный?

Нет. Это, например, если бы министр Аваков сказал: "Я понял, что неправильно" и начал делать реформу. Черт побери, то, за что он получал деньги 6 лет. Начал ее делать.

Я понимаю, что снять его и найти кого-то другого гораздо легче, чем заставить его работать и выполнять то, ради чего он пришел. Поэтому мы об этом и говорим реже. Но это не то, что меня часто спрашивают журналисты, потому что всем интересно: "а что будет, когда его снимут?". Но можно еще заставить его работать.

Если никому это не удалось за 7 лет, то, видимо это невозможно.

У нас, как у государства, есть перечень топ-менеджеров – это правительство. Это топ-менеджеры, которым государство платит деньги за то, чтобы они выполняли законы, которые мы приняли в Верховной Раде. И у нас всех есть топ-менеджер, который уже 6 лет не выполняет свои обязанности. То есть, мы видим результаты плохие, мы видим, что плана нет – каким образом улучшить результаты. Мы видим, что на него управы нет, потому что никто не может ему сказать: "Эй ты, ты плохой, уходи или делай то".

Мы видим, что все, что он делает, он затягивает петлю на нашей шее, потому что он не изменится. Он делает эту систему только под себя. И мы говорим: "Хм, ну, может, нужно дать ему немного времени", или "Хм, никого же нет еще, тогда давайте каким-то образом будем продолжать дальше". Если абстрагироваться от политической составляющей, то это очень просто: у нас есть топ-менеджер, который не выполняет своих обязанностей и не выполнит их. И он работает над критической инфраструктурой в нашей стране. Я понимаю, что это трудный вопрос для президента, но если он не решит его, то следующий человек, которого будет судить судья Вовк – будет Зеленский.

О делах против Петра Порошенко

Как вы относитесь к тому, что происходит с Порошенко? Это политические преследования, или это просто какие-то неуклюжие попытки давить на него, действительно ли он заслуживает наказания за какие-то вещи, которые он сделал, когда был президентом?

Это политическое преследование, прежде всего. Мы считаем, что суды и справедливость должны быть одни для всех, одинаковыми. Возможно ли ее (справедливость – 24 канал) сейчас достичь в нашей стране? Абсолютно нет. Есть частичная ответственность у самого президента Порошенко за то, что сейчас происходит? Да, потому что Авакова привел. И судебная реформа, судебная система осталась такой, какой он ее делал 5 лет.



Петр Порошенко / Фото 24 канал

То есть ручной?

Ручной. Если она является ручной, она работает у другого.

То есть, практически, этой системой можно догонять и его.

Да. И если сейчас Зеленский не изменит ее, то однажды она догонит и Зеленского. Это совершенно очевидно всем, кто сейчас смотрит на это.

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Почему это не очевидно президентам? Каждый президент приходит, каждый президент пытается имитировать судебную реформу, подкрутить ее под себя, потом наблюдает, как она его настигает?

Потому что это включает в себя, что ему, конкретному президенту, придется отпустить власть. Самостоятельно отдать и сказать: "Окей, суды, вы – независимые". Но это же такой большой-большой соблазн не сделать этого. Потому что всегда есть люди, которых хочется посадить, правильно?

Или хотя бы контролировать.