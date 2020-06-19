Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания 19 июня зачитал постановление о том, что Святослав Вакарчук выходит из фракции "Голос".

Как сообщила лидер партии "Голос" Кира Рудик в эксклюзивном интервью 24 канал, что после того, как спикер Верховной Рады во время заседания прочитает заявление об уходе Святослава Вакарчука из фракции, члены "Голоса" сделают съезд партии, на котором через ЦИК исключат его из списков.

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Кира Рудик рассказала, что на его место идет следующий человек в списке. "То есть, это можно было сделать мирно, но Рада не проголосовала", – подчеркнула она.

Следовательно, нардеп отметила, что сейчас "Голос" использовать императивный мандат.

Что такое императивный мандат? Императивный мандат – правило, согласно которому депутат представительного органа власти связан наказами избирателей и в течение всей своей деятельности ответственен перед ними.



Однако при этом на законодательном уровне закрепляется возможность досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверия избирателей.

Комментарий Святослава Вакарчука

Сам Святослав Вакарчук опубликовал соответствующий пост на своей странице в фейсбуке, в котором подтвердил, чтобы сложить депутатский мандат, должен сначала выйти из фракции, а затем его должны исключить из избирательного списка на съезде партии. И это автоматически приведет к потере депутатского мандата нардепом.

Он отметил, что это единственный выбор, который ему оставила Верховная Рада.

Святослав Вакарчук сложит депутатский мандат: что известно

11 июня лидер партии "Голос" сообщил, что сложит мандат народного депутата Украины.

По его словам, он выполнил свою миссию – провел партию в парламент, а в дальнейшем планирует сосредоточить внимание на других вещах, о которых объявит позже.

Также он пояснил, что не покидает партию "Голос" и не уходит из большой политики. Пока он только покидает парламент.

Святослав Вакарчук отметил, что на его место по спискам партии "Голос" в Верховую Раду должны войти Алина Свидерская.

18 июня Верховная Рада отказалась лишать депутатского мандата Святослава Вакарчука.

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