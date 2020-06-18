Святославу Вакарчуку не удается избавиться от мандата. Верховная Рада не разрешила ему уйти. Почему так произошло, объясняют политологи.

"Вiдпусти, я благаю вiдпусти, бо не можу далi йти…" – поет Святослав Вакарчук в одной из своих песен, которая конечно рассказывает не о депутатстве рок-звезды, но слова уместны в ситуации со сдачей мандата. Детали в материале 24 канала.

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Святослав Вакарчук уже второй раз уходит из парламента. В первый раз это ему удалось сделать легко, а вот теперь процедура оказалась непростым испытанием.

Рада действовала принципиально

Святослав Вакарчук / Фото Голос

Кстати, это уже не первый случай в истории украинского парламентаризма, когда в Верховной Раде не проголосовали за лишение мандата депутата, заметил в комментарии для сайта 24 канала политолог Игорь Рейтерович.

Но тогда это было связано с тем, что не хватало голосов в зале – депутаты не могли собраться. В случае с Вакарчуком это было сделано принципиально. Депутаты даже запустили своеобразный флешмоб, чтобы не дать ему уйти из парламента,

– сказал Игорь Рейтерович.

Дело в том, объясняет политолог, что Святослав Вакарчук идя в парламент призвал избирателей голосовать не "по-приколу" и говорил, что необходимо серьезно менять страну, то есть, отмечал морально-этические моменты. Депутаты, в частности из партии "Слуга народа", об этом не забыли.

Игорь Рейтерович / Фото с его страницы в Facebook

То, что его оставили в Раде, является своеобразной политической насмешкой, считает политолог Тарас Семенюк. Мол, придется работать, если дал обещание и тебя поддержали люди. Депутаты напомнили Вакарчуку о его ответственности перед избирателями, ведь ему доверили мандат и ждали выполнения тех обещаний, которые он раздавал во время кампании.

Нельзя просто так взять и уйти, поскольку депутат получает доверие людей,

– сказал в комментарии для 24 канала Тарас Семенюк.

Он считает, что Вакарчук вынужден будет работать дальше в парламенте, поскольку другой процедуры избавиться от мандата нет.

Тарас Семенюк / Фото Украинский католический университет

"Мелкое хулиганство"?

В свою очередь, Игорь Рейтерович убежден, что когда эмоции погаснут, Вакарчуку таки дадут возможность уйти, ведь трудно заставить человека работать, если он сам этого не желает.

К тому же, в таком сценарии заинтересованы, как это ни странно, в партии "Голос". Это принципиальный вопрос для них, считает Рейтерович, ведь политсила уже начала действовать по-другому, более радикально. Святослав Вакарчук теперь будет тянуть эту политическую силу на дно, а без него появится небольшой шанс чтобы вернуть свой электорат, заверил политолог.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин в комментарии для 24 канала назвал сегодняшнее голосование "мелким хулиганством" и заверил, что уже на следующей неделе снова будет просить парламент отпустить Святослава Вакарчука.