Святославу Вакарчуку не вдається позбутися мандату. Верховна Рада не дозволила йому піти. Чому так сталось, пояснюють політологи.

"Вiдпусти, я благаю вiдпусти, бо не можу далi йти …" – співає Святослав Вакарчук в одній із своїх пісень, яка звісно розповідає не про депутатство рок-зірки, але слова доречні у ситуації зі складанням мандату. Деталі у матеріалі 24 каналу.

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Святослав Вакарчук вже вдруге йде із парламенту. В перший раз це йому вдалося зробити легко, а от тепер процедура виявилась непростим випробуванням.

Рада діяла принципово

Святослав Вакарчук / Фото Голос

До речі, це вже не перший випадок в історії українського парламентаризму, коли у Верховній Раді не проголосували за позбавлення мандату депутата, зауважив у коментарі для сайту 24 каналу політолог Ігор Рейтерович.

Але тоді це було пов’язане з тим, що не вистачало голосів у залі – депутати не могли зібратися. У випадку з Вакарчуком це було зроблено принципово. Депутати навіть запустили своєрідний флешмоб, аби не дати йому піти з парламенту,

– сказав Ігор Рейтерович.

Справа у тому, пояснює політолог, що Святослав Вакарчук йшовши у парламент закликав виборців голосувати не "по-приколу" та говорив, що необхідно серйозно змінювати країну, іншими словами, наголошував на морально-етичних моментах. Депутати, зокрема з партії "Слуга народу", про це не забули.

Ігор Рейтерович / Фото з його сторінки у Facebook

Те, що його залишили у Раді, є своєрідною політичною насмішкою, вважає політолог Тарас Семенюк. Мовляв, прийдеться працювати, якщо дав обіцянку й тебе підтримали люди. Депутати нагадали Вакарчуку про його відповідальність перед виборцями, адже йому довірили мандат й чекали виконання тих обіцянок, які він роздавав під час кампанії.

Не можна просто так узяти й піти, оскільки депутат отримує довіру людей,

– сказав у коментарі для 24 каналу Тарас Семенюк.

Він вважає, що Вакарчук змушений буде працювати далі у парламенті, оскільки іншої процедури позбутися мандату немає.

Тарас Семенюк / Фото Український католицький університет

"Дрібне хуліганство"?

Своєю чергою, Ігор Рейтерович переконаний, що коли емоції згаснуть, Вакарчуку таки дадуть можливість піти, адже важко змусити людину працювати, якщо вона сама цього не бажає.

До того ж, у такому сценарії зацікавлені, як це не дивно, в партії "Голос". Це принципове питання для них, вважає Рейтерович, адже політсила вже почала діяти по-іншому, більш радикально. Святослав Вакарчук тепер буде тягнути цю політичну силу на дно, а без нього з’явиться невеликий шанс аби повернути свій електорат, запевнив політолог.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин у коментарі для 24 каналу назвав сьогоднішнє голосування "дрібним хуліганством" й запевнив, що вже наступного тижня знову проситимуть парламент відпустити Святослава Вакарчука.