Верховна Рада 18 червня не дозволила нардепові з "Голосу" Святославові Вакарчуку піти з парламенту. Підтримали лідера "Голосу" лише 175 парламентарів із 226 необхідних. Тому рішення не ухвалили.

Рада не припинила повноваження Вакарчука: що відомо

Загалом брали участь у голосування 372 народні обранці. З них проти того, що Вакарчук йде з парламенту, проголосували 59 нардепів Про це повідомляє 24 канал.

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Крім того, 98 парламентарів утрималися, а 48 – не голосували.

Загалом брали участь у голосування 372 народні обранці.

Додамо, коли спікер Дмитро Разумков виніс це питання на розгляд парламенту, в залі пролунали вигуки.



Як голосували за припинення депутатських повноважень Вакарчука / Cкриншот

Вакарчук покидає Верховну Раду: головне

11 червня Святослав Вакарчук на зустрічі з журналістами оголосив, що складе мандат народного депутата.

Вакарчук пояснив, що свою місію виконав – провів партію "Голос" у парламент. Надалі політик планує зосередити увагу на інших речах, про які оголосить згодом.

Вакарчук також заявив, що не покидає партію "Голос" і не йде з великої політики.

У "Голосі" заявили, що після складання мандата Вакарчук долучиться до місцевих виборів. За інсайдерською інформацією Сергія Лещенка, до складання мандата Вакарчука спричинився конфлікт через відставку голови МВС Арсена Авакова. Мовляв, Вакарчук відмовився підписувати постанову про відставку міністра, яку ініціювали нардепи з його політсили.

Активіст та шоумен, член "Голосу" Сергій Притула вважає, що своїм походом з парламенту Вакарчук лише підтвердив відмінність його партії від інших політсил.

Замість Вакарчука до Ради могла пройти наступна за списком у партії "Голос" юристка Аліна Свідерська.

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