Верховная Рада 18 июня не разрешила нардепу из "Голоса" Святославу Вакарчуку уйти из парламента. Поддержали лидера "Голоса" лишь 175 парламентариев из 226 необходимых. Поэтому решение не приняли.

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В целом принимали участие в голосовании 372 народных избранника. Из них против того, что Вакарчук уходит из парламента, проголосовали 59 нардепов. Об этом сообщает 24 канал.

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Кроме того, 98 парламентариев воздержались, а 48 – не голосовали..

Добавим, когда спикер Дмитрий Разумков вынес этот вопрос на рассмотрение парламента, в зале раздались возгласы. Между тем сам Вакарчук в зале не присутствовал.



Как голосовали за прекращение депутатских полномочий Вакарчука / Скриншот

Рада отказалась отпустить Вакарчука: как голосовали фракции

"Слуга народа" – 97 голосов,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 7,

"Европейская Солидарность" – 24,

"Батькивщина" – 14,

"Голос" – 14, группа

"За будущее" – 7,

"Доверие" – 3,

внефракционные – 5.

Интересно, на заседании 18 июня Рада проголосовала за прекращение полномочий народной избранницы от "Батькивщины" Ольги Бельковой: такое решение поддержали 343 народных депутата.

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