Рада отказалась лишать мандата Вакарчука
Верховная Рада 18 июня не разрешила нардепу из "Голоса" Святославу Вакарчуку уйти из парламента. Поддержали лидера "Голоса" лишь 175 парламентариев из 226 необходимых. Поэтому решение не приняли.
Рада не прекратила полномочия Вакарчука: что известно
В целом принимали участие в голосовании 372 народных избранника. Из них против того, что Вакарчук уходит из парламента, проголосовали 59 нардепов. Об этом сообщает 24 канал.
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Кроме того, 98 парламентариев воздержались, а 48 – не голосовали..
Добавим, когда спикер Дмитрий Разумков вынес этот вопрос на рассмотрение парламента, в зале раздались возгласы. Между тем сам Вакарчук в зале не присутствовал.
Как голосовали за прекращение депутатских полномочий Вакарчука / Скриншот
Рада отказалась отпустить Вакарчука: как голосовали фракции
- "Слуга народа" – 97 голосов,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 7,
- "Европейская Солидарность" – 24,
- "Батькивщина" – 14,
- "Голос" – 14, группа
- "За будущее" – 7,
- "Доверие" – 3,
- внефракционные – 5.
Интересно, на заседании 18 июня Рада проголосовала за прекращение полномочий народной избранницы от "Батькивщины" Ольги Бельковой: такое решение поддержали 343 народных депутата.
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Вакарчук покидает Верховную Раду: главное
- 11 июня Святослав Вакарчук на встрече с журналистами объявил, что сложит мандат народного депутата.
- Вакарчук объяснил, что свою миссию выполнил – провел партию "Голос" в парламент. В дальнейшем политик планирует сосредоточить внимание на других вещах, о которых объявит позже.
- Вакарчук также заявил, что не покидает партию "Голос" и не уходит из большой политики.
- В "Голосе" заявили, что после сложения мандата Вакарчук присоединится к местным выборам. По инсайдерской информации Сергея Лещенко, к сложению мандата Вакарчука привел конфликт из-за отставки главы МВД Арсена Авакова. Мол, Вакарчук отказался подписывать постановление об отставке министра, которое инициировали нардепы из его политсилы.
- Активист и шоумен, член "Голоса" Сергей Притула считает, что своим уходом из парламента Вакарчук лишь подтвердил отличие его партии от других политсил.
- Вместо Вакарчука в Раду может пройти следующая по списку в партии "Голос" юрист Алина Свидерская.