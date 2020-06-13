Активист и шоумен Сергей Притула отреагировал на то, что Святослав Вакарчук сложил депутатский мандат. Он считает, что таким поступком Вакарчук лишь подтвердил отличие партии "Голос" от других политических сил.

Для начала Притула отметил роль Вакарчука в том, что партия "Голос" прошла в Верховную Раду. Свой пост он разместил в Фейсбук.

"Перед выборами Святослав сказал журналистам: "Моя цель – привести к власти профессионалов, для которых государственные интересы и справедливость – превыше всего". И выполнил свое обещание. Завел в парламент небольшую, но достаточно профессиональную команду", – заявил Притула.

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Несмотря на это, Вакарчук не стал ни лидером партии "Голос" (ею является Кира Рудик), ни лидером фракции в парламенте (им является Сергей Рахманин). Притула называет его идейным вдохновителем и рядовым депутатом.

Я благодарен Святославу за то, что он объединил столько профессиональных людей, патриотов, дал им толчок, возможность работать ради государства. Партия "Голос" состоялась. Святослав людей не только привел, но и дал им возможность двигаться дальше самостоятельно.

И теперь перед командой во главе с Кирой Рудик стоят новые вызовы,

– убежден Притула.

В том, что Вакарчук сложил мандат, Притула не видит проблем. Ведь "Голос" пытается изменить подход в формированию политической партии в Украине.

"Почему так повелось, что партия в Украине – это, по сути, политическая корпорация, это всегда об одном человеке. Но "Голос" не является партией вождистского типа. Я понимаю, что все в Украине привыкли к именным блокам, партий власти, прекращают свое существование, либо существенно теряют позиции, как только меняется президент и приходят очередные выборы. Но "Голос" пытается задать другой стандарт политики – это не о личности, это о принципах и о настойчивости. Партия будет и впредь привлекать к украинской политике достойных, решительных, мощных людей", – заявил Сергей Притула.

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