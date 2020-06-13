Активіст та шоумен Сергій Притула відреагував на те, що Святослав Вакарчук склав депутатський мандат. Він вважає, що таким вчинком Вакарчук лише підтвердив відмінність партії "Голос" від інших політичних сил.

Для початку Притула відзначив роль Вакарчука у тому, що партія "Голос" пройшла до Верховної Ради. Свій пост він розмістив у фейсбук.

"Перед виборами Святослав сказав журналістам: "Моя мета – привести до влади професіоналів, для яких державні інтереси і справедливість – понад усе". І виконав свою обіцянку. Завів у парламент невелику, але досить фахову команду", – заявив Притула.

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Попри це, Вакарчук не став ні лідером партії "Голос" (нею є Кіра Рудик), ні лідером фракції у парламенті (ним є Сергій Рахманін). Притула називає його ідейним натхненником та рядовим депутатом.

Я вдячний Святославу за те, що він об’єднав стільки фахових людей, патріотів, дав їм поштовх, можливість працювати заради держави. Партія "Голос" відбулась. Святослав людей не тільки привів, але й дав їм можливість рухатись далі самостійно.

І тепер перед командою на чолі з Кірою Рудик стоять нові виклики,

– переконаний Притула.

У тому, що Вакарчук склав мандат, Притула не бачить проблем. Адже "Голос" намагається змінити підхід у формуванні політичної партії в Україні.

"Чомусь так повелось, що партія в Україні – це, по суті, політична корпорація, це завжди про одну людину. Але “Голос” не є партією вождистського типу. Я розумію, що всі в Україні звикли до іменних блоків, партій влади, які припиняють своє існування, або суттєво втрачають позиції, як тільки змінюється президент і приходять чергові вибори. Але “Голос” намагається задати інший стандарт політики – це не про особу, це про принципи і про наполегливість. Партія буде і надалі залучати до української політики гідних, рішучих, потужних людей", – заявив Сергій Притула.

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