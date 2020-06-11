11 июня бывший глава партии "Голос" и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что складывает мандат народного депутата Украины. Что мы помним о законотворческой деятельности певца и много ли он успел за время своего второго пребывания в Раде?

У травні 2019 року Святослав Вакарчук представив власну партію "Голос", яка отримала 20 місць у Верховній Раді ІХ скликання. У березні 2020 року Святослав Вакарчук поступився місцем голови партії Кірі Рудик.

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Зараз Вакарчук зазначає: з самого початку мав на меті привести професійних людей у Верховну Раду. І йде, оскільки вважає цю "місію" частково виконаною. Водночас він наголосив: з великої політики іти не збирається, а партія "Голос" продовжує свою діяльність.

Крім того, він додав, що наразі має у планах великий освітній проєкт, про який детальніше розповість пізніше.

Для того, аби Святослав Вакарчук остаточно склав свої депутатські повноваження, рішення має підтримати щонайменше 226 нардепів впродовж 10 днів.

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Обіцянки перед походом у депутати

Святослав Вакарчук неодноразово наголошував: країні потрібні нові лідери. Їх він і обіцяв привести в політику.

Я працюватиму над тим, щоб привести до влади якомога більше молодих професіоналів – людей майбутнього, тих, для кого справедливість і державні інтереси – понад усе! Я вірю – справжні зміни можливі!

– зазначав Вакарчук, ще коментуючи свою відмову від участі у виборах президента.

Пізніше він говорив: для "Голосу" пріоритетом є зміна правил гри в українській політиці та відхід від старої системи: "Бо саме під куполом Верховної Ради приймаються головні рішення, які впливають на кожного українця"

У разі проходження "Голосу" до Верховної Ради, Вакарчук обіцяв, зокрема, що політсила боротиметься за скасування мажоритарної виборчої системи в Україні:

"Партія "Голос" зробить все, як тільки прийде до влади, щоб мажоритарка як ганебне явище зникла назавжди з історії. Я вважаю, що і сьогодні нинішня влада, в тому числі президент, мав зробити все для того, щоб цей парламент змусити скасувати цей закон. Тому що це корупція, це розсадник тотальної безвідповідальності".



Вакарчук оголошує про те, що складає мандат / Фото 24 канал Вакарчук оголошує про те, що складає мандат / Фото 24 канал

Крім того, ще перед парламентськими виборами Вакарчук "персональним завданням" називав повернення незаконно ув’язнених у Росії українців – тоді йшлося про полонених моряків та політв’язнів (Олега Сенцова, Олександр Кольченко тощо).

Він додав, що не знімав браслет, який йому під час концерту в Одесі вручив батько українського військовополоненого моряка Віктор Сорока: "Він мені кожен день нагадує, заради чого я маю йти сьогодні до Верховної Ради – для того, щоб такі люди, як Василь Сорока, Олег Сенцов та інші якнайшвидше повернулися додому, живими й неушкодженими".

Вакарчук говорив також про намір "Голосу" провести "червону лінію" між політикою та олігархами. Останні, за його словами, не мають контролювати політику.

Ви розумієте, що я маю на увазі під "деолігархізацією"? Я ж не закликаю розкуркулити олігархів, відібрати у них все і запроторити за грати. Ми за те, щоб олігархи не мали визначального впливу на українську політику,

– пояснив Вакарчук.

Діяльність у Раді: що встиг?

Верховній Раді Вакарчук був членом комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва й міжфракційного обʼєднання "Українці в світі".

Згідно з даними реєстрації в електронній системі "Рада" він був присутній на 75 та відсутній на 23 засіданнях.

Виступав на засіданнях 31 раз: з місця – 13, з трибуни – 18.

Був серед ініціаторів подання 18 законопроєктів, 6 з яких стали чинними:

№2045-1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції (чинний акт №329-IX)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції (чинний акт №329-IX) №2119 Про Заяву Верховної Ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України – Автономна Республіка Крим та м. Севастополь (№66-IX)

Про Заяву Верховної Ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України – Автономна Республіка Крим та м. Севастополь (№66-IX) №2268 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України (№211-IX)

Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України (№211-IX) №3068 Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в'язнів – громадян України (№571-IX)

Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в'язнів – громадян України (№571-IX) №3319 Про схвалення пропозицій щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (№609-IX)

Про схвалення пропозицій щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (№609-IX) №3449 Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Урядів і Парламентів держав світу щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень Російською Федерацією, як державою-агресором, прав і свобод кримськотатарського народу (№639-IX)

Також він вніс дві поправки до законопроєктів.

Важливо Вакарчук оприлюднив декларацію: Land Rover, рояль та 3,7 мільйона гривень доходів

зарплати нардепа. Зокрема, політик розповідав, що за перший місяць роботи у Верховній Раді отримав понад 40 тисяч гривень зарплати. Тоді він зізнався: не до кінця не розуміє систему нарахування, бо "там дуже складні надбавки". За даними Реєстру електронних декларацій, за 2019 рік Вакарчук отримав 170 тисяч гривеньнардепа. Зокрема, політик розповідав, що за перший місяць роботи у Верховній Раді отримав понад 40 тисяч гривень зарплати. Тоді він зізнався: не до кінця не розуміє систему нарахування, бо "там дуже складні надбавки".

Згідно з опитуванням групи "Рейтинг", у 2019 році Вакарчук увійшов до ТОП-політиків України (7 місце).

Це – другий похід Вакарчука у парламент. У 2007 році він представляв у Раді блок "Наша Україна – Народна самооборона". Однак протримався теж не довго: уже 16 грудня 2008 року співак склав депутатські повноваження. Своє рішення він пояснив тим, що "не хотів втратити себе".



Тоді, за час роботи, він виступив у парламенті п'ять разів, не подавав законопроєктів – лише дві поправки, одна з яких була врахована (до Закону "Про обмеження реклами тютюну та алкоголю").

Курйози Вакарчука в політиці

Конфуз через незнання тарифів

Під час передвиборчої кампанії Вакарчук на одному з політичних ток-шоу словесно зіштовхнувся з очільницею "Батьківщини" Юлією Тимошенко. Під час суперечки вона запитала, яка вартість кубічного метра газу зазначена у платіжках українців. Вакарчук задумався – йому почали підказувати з залу, однак він не розчув, що саме, і сказав "250" замість "8500".

Відпочинок у Таїланді

У січні 2020 року Вакарчук із дружиною відпочивав на острові Пхукет в Таїланді. Це привернуло увагу ЗМІ та лідерів думок, оскільки у той час "Голос" гучно критикував президента Володимира Зеленського через візит до Оману та пізню реакцію на катастрофу літака МАУ в Ірані, що трапилася 8 січня.

Виступ на корпоративі у Мінську

21 грудня Вакарчук виступив на новорічному корпоративі IT-компанії Wargaming (розробник гри World of Tanks) у столиці Білорусі – Мінську. За інформацією ЗМІ, за це нардепу заплатили 100 тисяч євро.

У партії "Голос" підтвердили факт виступу. Тут зазначили: це не заборонено законодавством. До того ж, Вакарчук і раніше говорив, що не припиняє займатися музичною діяльністю.

Найгучніші висловлювання та позиція

Про нормандський формат

Вакарчук і його партія "Голос" були одними з тих, хто блокував трибуну Верховної Ради перед нормандським самітом у Парижі (який відбувся 9 грудня), висловлюючи бажання "не допустити реалізації сценарію Путіна в Україні". Так, ексочільник фракції "Голос" вважає, що відстоювати мир слід лише на українських умовах.



Вакарчук говорить, що виконав свою місію в парламенті / Фото Getty Images Вакарчук говорить, що виконав свою місію в парламенті / Фото Getty Images

Він запропонував українцям не політизувати нормандський процес, а ще раз сказати президенту, що "ми підтримуємо його бажання відстояти мир на наших умовах".

"Я у цьому є готовим стояти поруч із ним, і весь український народ – готовий стояти. Але бажання миру на українських умовах – дуже складна та довга справа. І народ України, як друг президента в переговорах, зрозуміє тільки те, що насправді відповідатиме інтересам України. Дуже важливо сьогодні усвідомити, що наша сила – в нашій єдності, але єдність має базуватися на національних інтересах України", – заявив Вакарчук.

Зрештою, за результатами зустрічі 9 грудня, Вакарчук назвав позитивним той крок, що Україна та Росія змогли домовитися про новий обмін полоненими "всіх на всіх" та припинення вогню на Донбасі. Однак він нагадав і про "червоні лінії", які не варто перетинати.

Ми всі озвучили Президенту "червоні лінії". Він озвучив їх на пресконференції. Путін не звернув на них жодної уваги. Це – сухий залишок Нормандії,

– зазначив Вакарчук.

Водночас він зауважив, що Україні варто продовжувати розмовляти та обмінюватися позиціями з РФ, адже без діалогу "нічого не буде рухатися з місця". На думку політика, нормандський і мінський формати – важливі з двох причин:

вони дозволяють вести відкриті переговори;

до них прив’язані жорсткі антиросійські санкції.

Про мир на Донбасі

Ексочільник "Голосу" називав три варіанти повернення Україною окупованих територій:

військовий шлях: "почати військову операцію, дійти до кордону і переможно завершити війну";

реалізація Мінських домовленостей;

замороження конфлікту (та підготовка до повернення окупованих територій "дипломатичним чи іншим шляхом").

При цьому перший варіант він назвав нереалістичним, другий – таким, що приведе до втрати незалежності, а третій – болючим, однак найбільш реалістичним.

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Також Вакарчук застерігав політиків не обіцяти завершити війну швидко: "Думаю, що якщо ви побачите людину, яка скаже: "Я знаю точно, як завершити війну", це буде неправда, ця людина або лукавить, або не розуміє, про що говорить. Це – дуже багатогранний комплексний процес".

Про припинення повноважень ЦВК

Фракція "Голос" голосувала проти дострокового припинення повноважень Центральної виборчої комісії. Вакарчук пояснив це тим, що склад ЦВК був обраний за рік до цього і "ці люди могли мати одну політичну приналежність або афілійованість, але вони обиралися на 7 років спеціально для того, щоб пережити каденцію наступних – тих, кого люди обирають".

Для цього створювалися правила. І 300 голосів Ради потрібні для того, щоб їх (склад ЦВК) зняти у спеціальному екстраординарному випадку, після якихось дуже грубих порушень. Чому це потрібно було робити 13 вересня? Я так і не зрозумів,

– сказав Вакарчук.

Він наголосив, що інституції в Україні будують з такою великою працею не для того, щоб "будь-хто, хто приходить до влади, руйнував їх, неважливо з якими благими намірами".



Фракція "Голос" не рідко "йшла проти системи" у Раді / Фото Getty Images Фракція "Голос" не рідко "йшла проти системи" у Раді / Фото Getty Images

Не голосування за новий Кабмін

На першому засіданні Ради ІХ скликання, 29 серпня, депутати схвалили новий склад Кабінету Міністрів. Однак "Голос" утримався від голосування за нових членів уряду. Більш того, фракція покинула сесійну залу на знак протесту.

Це пояснили тим, що партія "Слуга народу" фактично самостійно формувала склад уряду, не враховуючи пропозицій інших фракцій, зокрема "Голосу". Крім того, список нового складу Кабміну нардепи побачили за 5 хвилин до голосування.

Про зв’язок з Пінчуком та фінансування партії

Вакарчук наголошує: жодним чином не пов’язаний з олігархами в принципі:

З Пінчуком я спілкуюсь виключно на дві теми. Перша – щодо форуму YES, друга – щодо музею Голокосту "Бабин Яр", ми входимо до наглядової ради. На цьому наше спілкування закінчується.