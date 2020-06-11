Народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что собирается сложить свой мандат. Он считает, что его миссия в парламенте является частично выполненной. Впрочем, голосование за лишение Вакарчука депутатских полномочий собираются провалить "слуги народа".

По крайней мере, отпускать Вакарчука из Рады почему-то не хотят Богдан Яременко и Александр Качура. Оба представляют наибольшую парламентскую фракцию "Слуга народа". Яременко свои намерения пояснил на фейсбук-странице.

Важно Святослав Вакарчук складывает мандат народного депутата

Я проголосую против сложения депутатских полномочий Святославом Вакарчуком. Избрался – работай!

– коротко сказал он, добавив к сообщению клип на песню "Океана Эльзы" "Відпусти".

Отпускать Вакарчука из парламента почему-то не хочет и Александр Качура. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Нардеп добавил: раньше с коллегой поспорил о том, продержится ли Вакарчук в Раде до сентября.

"Решение Вакарчука ожидаемое и понятное. Святослав в парламенте был явно не на своем месте. Он мучился в сессионном зале, на эфирах, когда нужно было комментировать политические темы. Я буду голосовать против того, чтобы отпускать Вакарчука из Рады. Призываю своих коллег тоже нажать красную кнопку", – заявил Качура.

Он считает, что Вакарчук должен оставаться в парламенте до конца каденции, потому что "народ доверил именно ему завести депутатскую фракцию "Голос" в Раду".

Вакарчук складывает мандат: что известно