Народний депутат від партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що збирається скласти свій мандат. Він вважає, що його місія у парламенті є частково виконаною. Втім, голосування за позбавлення Вакарчука депутатських повноважень збираються провалити "слуги народу".

Принаймні, відпускати Вакарчука з Ради чомусь не хочуть Богдан Яременко та Олександр Качура. Обидвоє представляють найбільшу парламентську фракцію "Слуга народу". Яременко свої наміри пояснив на фейсбук-сторінці.

Важливо Святослав Вакарчук складає мандат народного депутата

Я проголосую проти складання депутатських повноважень Святославом Вакарчуком. Обрався – працюй!

– коротко зауважив він, додавши до допису кліп на пісню "Океану Ельзи" "Відпусти".

Відпускати Вакарчука з парламенту чомусь не хоче й Олександр Качура. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Нардеп додав: раніше з колегою посперечався про те, чи протримається Вакарчук у Раді до вересня.

"Рішення Вакарчука очікуване та зрозуміле. Святослав у парламенті був явно не на своєму місці. Він мучився у сесійній залі, на ефірах, коли потрібно було коментувати політичні теми. Я буду голосувати проти того, щоб відпускати Вакарчука із Ради. Закликаю свої колег теж натиснути червону кнопку", – заявив Качура.

Він вважає, що Вакарчук має залишатися у парламенті до кінця каденції, бо "народ довірив саме йому завести депутатську фракцію "Голос" у Раду".

Вакарчук складає мандат: що відомо