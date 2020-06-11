Обрався – працюй: "слуги народу" не хочуть відпускати Вакарчука з Ради
Народний депутат від партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що збирається скласти свій мандат. Він вважає, що його місія у парламенті є частково виконаною. Втім, голосування за позбавлення Вакарчука депутатських повноважень збираються провалити "слуги народу".
Принаймні, відпускати Вакарчука з Ради чомусь не хочуть Богдан Яременко та Олександр Качура. Обидвоє представляють найбільшу парламентську фракцію "Слуга народу". Яременко свої наміри пояснив на фейсбук-сторінці.
Важливо Святослав Вакарчук складає мандат народного депутата
Я проголосую проти складання депутатських повноважень Святославом Вакарчуком. Обрався – працюй!
– коротко зауважив він, додавши до допису кліп на пісню "Океану Ельзи" "Відпусти".
Відпускати Вакарчука з парламенту чомусь не хоче й Олександр Качура. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Нардеп додав: раніше з колегою посперечався про те, чи протримається Вакарчук у Раді до вересня.
"Рішення Вакарчука очікуване та зрозуміле. Святослав у парламенті був явно не на своєму місці. Він мучився у сесійній залі, на ефірах, коли потрібно було коментувати політичні теми. Я буду голосувати проти того, щоб відпускати Вакарчука із Ради. Закликаю свої колег теж натиснути червону кнопку", – заявив Качура.
Він вважає, що Вакарчук має залишатися у парламенті до кінця каденції, бо "народ довірив саме йому завести депутатську фракцію "Голос" у Раду".
Вакарчук складає мандат: що відомо
- Святослав Вакарчук 11 червня вирішив скласти мандат народного депутата України;
- Цьому передувала передача повноважень голови парламентської партії "Голос" Кірі Рудик ще у березні.
- Політик і музикант пояснив своє рішення так: він вважає свою місію частково виконаною – провів до Верховної Ради професійних людей.
- Водночас, Вакарчук наголосив, що з великої політики не йде, адже партія продовжує свою роботу у парламенті.
- Зауважимо, що у 2008 році Вакарчук вже складав мандат народного депутата. Тоді, як і зараз, він менше року пробув у ролі парламентаря.