Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання 19 червня зачитав постанову про те, що Святослав Вакарчук виходить з партії "Голос".

Як повідомила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу, що після того, як спікер Верховної Ради під час засідання прочитає заяву про вихід Святослава Вакарчука з фракції, члени "Голосу" зроблять з’їзд партії, на якому через ЦВК виключать його зі списків.

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Кіра Рудик розповіла, що на його місце йде наступна людина у списку. "Тобто, це можна було зробити мирно, але Рада не проголосувала", – наголосила вона.

Відтак, нардепка зауважила, що зараз "Голос" буде використовувати імперативний мандат.

Що таке імперативний мандат? Імперативний мандат – правило, згідно з яким депутат представницького органу влади зв'язаний наказами виборців і протягом усієї своєї діяльності відповідальний перед ними.



Однак при цьому на законодавчому рівні закріплюється можливість дострокового відкликання депутатів, які не виправдали довіри виборців.

Святослав Вакарчук складає депутатський мандат: що відомо

11 червня лідер партії "Голос" повідомив, що складає мандат народного депутата України.

За його словами, він виконав свою місію – провів партію в парламент, а надалі планує зосередити увагу на інших речах, про які оголосить згодом.

Також він пояснив, що не покидає партію "Голос" і не йде з великої політики. Поки що він лише залишає парламент.

Святослав Вакарчук зазначив, що на його місце за списками партії "Голос" у Верхову Раду має увійти Аліна Свідерська.

18 червня Верховна Рада відмовилася позбавляти депутатського мандату Святослава Вакарчука.

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