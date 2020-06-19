Вакарчука виключили з "Голосу"
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання 19 червня зачитав постанову про те, що Святослав Вакарчук виходить з партії "Голос".
Як повідомила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу, що після того, як спікер Верховної Ради під час засідання прочитає заяву про вихід Святослава Вакарчука з фракції, члени "Голосу" зроблять з’їзд партії, на якому через ЦВК виключать його зі списків.
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Кіра Рудик розповіла, що на його місце йде наступна людина у списку. "Тобто, це можна було зробити мирно, але Рада не проголосувала", – наголосила вона.
Відтак, нардепка зауважила, що зараз "Голос" буде використовувати імперативний мандат.
Святослав Вакарчук складає депутатський мандат: що відомо
- 11 червня лідер партії "Голос" повідомив, що складає мандат народного депутата України.
- За його словами, він виконав свою місію – провів партію в парламент, а надалі планує зосередити увагу на інших речах, про які оголосить згодом.
- Також він пояснив, що не покидає партію "Голос" і не йде з великої політики. Поки що він лише залишає парламент.
- Святослав Вакарчук зазначив, що на його місце за списками партії "Голос" у Верхову Раду має увійти Аліна Свідерська.
- 18 червня Верховна Рада відмовилася позбавляти депутатського мандату Святослава Вакарчука.
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