Чим зараз займається Вакарчук: голова партії "Голос" ексклюзивно розповіла про ексдепутата
Голова партії "Голос" Кіра Рудик розповіла, чим займається Святослав Вакарчук, який нещодавно склав депутатський мандат. Одне з головних його занять – допомагає нардепам з партії у підготовці до місцевих виборів.
Про це Рудик розповіла в інтерв'ю програми "БезМаски-шоу" на 24 каналі. Уточнила, що у Вакарчука у підготовці до виборів "публіцистична роль".
Читайте першу частину інтерв'ю Де подівся Вакарчук та чи розпустить Зеленський Раду: ексклюзивне інтерв'ю з Кірою Рудик
"Він їздив з нами до Вінниці, де зустрічався з представниками осередків, мотивував їх рухатись вперед. Наступного тижня, здається, їде до Черкас до нашого осередку", – сказала Рудик.
За її словами, Вакарчук хоче "поговорити з місцевими елітами, щоб підтримали і фінансово, і іншими ресурсами партію "Голос" на виборах".
Також Рудик заявила, що у деяких регіонах України люди ображені на Вакарчука. Це стосується тих людей, які голосували конкретно за Святослава, а не за людей, яких він привів,
– зауважила нардепка.
"Мені здається, якщо ми обираємо шлях чесності, а ми його обрали з першого дня, то те, що він зробив зараз, то це – "прийняв рішення і зробив", – підсумувала голова партії.
Що відомо про вихід Вакарчука з фракції
- Про те, що Вакарчук зареєстрував у Раді заяву про складання депутатських повноважень стало відомо 11 червня 2020 року. Про це заявив сам депутат.
- Однак вже 18 червня Рада відмовилася припиняти повноваження народного депутата Вакарчука. За відповідне рішення проголосували лише 175 народних депутатів при мінімально необхідних 226.
- Вакарчук вийшов зі складу фракції "Голос" 19 червня. У такий спосіб він хотів домогтися дострокового припинення повноважень народного депутата.
- Стало відомо, що місце Вакарчука у Верховній Раді може зайняти Аліна Свідерська. Вона на дострокових виборах йшла в списку партії "Голос" під №19.