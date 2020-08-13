Голова партії "Голос" Кіра Рудик розповіла, чим займається Святослав Вакарчук, який нещодавно склав депутатський мандат. Одне з головних його занять – допомагає нардепам з партії у підготовці до місцевих виборів.

Про це Рудик розповіла в інтерв'ю програми "БезМаски-шоу" на 24 каналі. Уточнила, що у Вакарчука у підготовці до виборів "публіцистична роль".

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"Він їздив з нами до Вінниці, де зустрічався з представниками осередків, мотивував їх рухатись вперед. Наступного тижня, здається, їде до Черкас до нашого осередку", – сказала Рудик.

За її словами, Вакарчук хоче "поговорити з місцевими елітами, щоб підтримали і фінансово, і іншими ресурсами партію "Голос" на виборах".

Також Рудик заявила, що у деяких регіонах України люди ображені на Вакарчука. Це стосується тих людей, які голосували конкретно за Святослава, а не за людей, яких він привів,

– зауважила нардепка.

"Мені здається, якщо ми обираємо шлях чесності, а ми його обрали з першого дня, то те, що він зробив зараз, то це – "прийняв рішення і зробив", – підсумувала голова партії.

Що відомо про вихід Вакарчука з фракції

Про те, що Вакарчук зареєстрував у Раді заяву про складання депутатських повноважень стало відомо 11 червня 2020 року. Про це заявив сам депутат.

Однак вже 18 червня Рада відмовилася припиняти повноваження народного депутата Вакарчука. За відповідне рішення проголосували лише 175 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Вакарчук вийшов зі складу фракції "Голос" 19 червня. У такий спосіб він хотів домогтися дострокового припинення повноважень народного депутата.

Стало відомо, що місце Вакарчука у Верховній Раді може зайняти Аліна Свідерська. Вона на дострокових виборах йшла в списку партії "Голос" під №19.

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