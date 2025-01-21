Если переговоры начнутся сейчас, то они должны происходить одновременно с продолжением поставок оружия для Украины со стороны США. Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.

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"Сейчас я думаю, что вместо помощи это может быть как контракт, где Штаты, подобно тому, что мы делали с Афганистаном, дают военную технику. Киев покупает ее так, как она может это сделать, что, думаю, Украина хотела бы сделать в любом случае", – предположил бывший конгрессмен.

По его словам, Штаты должны вооружить Украину так, чтобы Россия не рассматривала возможности возобновления этой войны в будущем. Если США оставят украинцев без поддержки и не позволят вступить в НАТО, то Владимир Путин перевооружится и через некоторое время снова будет воевать против Украины. Адам Кинзингер предположил, что администрация Трампа это понимает.

Напомним, что во время своей инаугурационной речи Дональд Трамп ни разу не упомянул Украину. Однако президент США заявил, что стремится "измерять силу не только битвами, которые мы выиграли, но и войнами, которые мы закончили". Также он подчеркнул, что его самым большим наследием будет "наследие миротворца и объединителя".