Об этом 24 Каналу рассказала медик 6 батальона бригады "Азов" с позывным "Ластивка". Она считает, что в основном это пишут россияне или боты.

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"В основном это пишут россияне или, возможно, какие-то боты. Не думаю, что адекватный человек будет заходить на аккаунт военной и писать: "Ах, ты прос*итутка". И разные такие вещи", – поделилась она.

Медик отметила, что сначала пыталась отвечать на комментарии, вести диалог, интересоваться, почему о ней пишут такие вещи. По ее словам, она была не готова к такому количеству людей на своей странице.

Они не давали конкретного ответа. "Это просто потому, что ты женщина и пошла в армию соблазнять чужих мужчин". А я такая: "А они мне нужны?". У меня муж тогда был. Они сразу передумали. Интересный факт, что если женщина одинокая, то она идет в армию для того, чтобы "соблазнять чужих мужчин". А если она уже замужем – тогда уже нормально. А где логика в этом?

– сказала "Ластивка".

Также ей писали в комментариях даже пожелания смерти и слова, что якобы ее возьмут в плен. Однако со временем она начала блокировать аккаунты, которые пишут такие слова.

"Поэтому комментарии о том, что я хрупкая женщина и должна быть на кухне, то думайте себе так. Или я могу иногда сказать: "Хорошо, я буду на кухне, но тогда вы – на мое место". Они потом перестают писать", – добавила медик 6 батальона бригады "Азов".

К слову, военный медик с позывным "Ластивка" добровольно воюет уже три года, за это время работала в самых горячих точках, спасая жизни украинских военных. Она рассказала, как однажды кусок российского "Града" прилетел в край блиндажа.