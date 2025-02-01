В эксклюзивном интервью 24 Каналу медик с позывным "Ласточка" рассказала, что очень трудно, когда ты знаешь раненого до того, как он тяжело "затрьохсотился". Потому что, когда у него легкое ранение, ты с него прикалываешься. Мол, вот ты л*х, опять под сброс прыгнул, хочешь в отпуск уйти.

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А когда человек уже тяжело ранен, это совсем другое состояние. Еще и когда ты знаешь этого человека, то это сложно, ведь тебе его жалко и хочешь ему помочь. Ты не всегда можешь собраться до конца. Видимо, это тяжело.

Какой случай самый щемящий

По словам медика, если говорить о конкретных случаях – это один боец. У него было ранение совместимо с жизнью, но так сложилось, что во время эвакуации он был в сознании, но не разговаривал.

Я помню, что он периодически открывал глаза и смотрел. Я с ним разговаривала, что все будет хорошо, все под контролем, мы едем в больницу. Он закрывал глаза и расслаблялся. Так сложилось, что позже он впал в кому и был в ней довольно долго. А после того, как вышел из нее, то через несколько дней умер,

– рассказала "Ласточка".

"Меня это так задело, потому что я помню, что у него был такой проникновенный взгляд, будто он смотрит на меня в последний раз. Я тогда об этом подумала, а потом довольно сильно себя корила, когда узнала, что он все же погиб. Он так смотрел, это невозможно описать словами", – вспомнила медик.

С какими ранениями тяжелее всего работать

"Ласточка" рассказала, что это закрытая и открытая черепно-мозговая травма или внутренние кровоизлияния. Также когда человек без сознания при ЗЧМТ, когда не знаешь, а что там в голове – маленький осколок, или маленькая дырочка. Не знаешь, что внутри.

"Ты ему вколол транексамовую кислоту, которая должна создать тромбоциты в большем количестве в том месте, где ранение, но ты не знаешь, что там. Ты не знаешь вообще помогло, или не помогло. Ты же не видишь. Ты не рентген. Это невозможно предсказать", – добавила медик.