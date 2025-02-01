В ексклюзивному інтервʼю 24 Каналу медикиня з позивним "Ластівка" розповіла, що дуже важко, коли ти знаєш пораненого до того, як він важко "затрьохсотився". Тому що, коли у нього легке поранення, ти з нього приколюєшся. Мовляв, оце ти л*х, знову під скид стрибнув, хочеш у відпустку піти.

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А коли людина вже важко поранена, це зовсім інший стан. Ще й коли ти знаєш цю людину, то це складно, адже тобі його шкода й хочеш йому допомогти. Ти не завжди можеш зібратися до кінця. Мабуть, це важко.

Який випадок найщемливіший

За словами медикині, якщо говорити за конкретні випадки – це один боєць. В нього було поранення сумісне з життям, але так склалось, що під час евакуації він був притомний, але не розмовляв.

Я пам'ятаю, що він періодично відкривав очі й дивився. Я з ним розмовляла, що все буде добре, все під контролем, ми їдемо в лікарню. Він заплющував очі й розслаблявся. Так склалось, що пізніше він впав в кому й був у ній доволі довго. А після того, як вийшов з неї, то через декілька днів помер,

– розповіла "Ластівка".

"Мене це так зачепило, тому що я пам'ятаю, що у нього був такий прониклий погляд, ніби він дивиться на мене востаннє. Я тоді про це подумала, а потім доволі сильно себе корила, коли дізналася, що він все ж таки загинув. Він так дивився, це неможливо описати словами", – пригадала медикиня.

З якими пораненнями найважче працювати

"Ластівка" розповіла, що це закрита і відкрита черепно-мозкова травма або внутрішні крововиливи. Також коли людина без свідомості при ЗЧМТ, коли не знаєш, а що там в голові – маленький осколок, чи маленька дірочка. Не знаєш, що всередині.

"Ти йому вколов транексамову кислоту, яка має створити тромбоцити у більшій кількістю в тому місці, де поранення, але ти не знаєш, що там. Ти не знаєш взагалі допомогло, чи не допомогло. Ти ж не бачиш. Ти не рентген. Це неможливо передбачити", – додала медикиня.