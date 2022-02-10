Удар по бюджету
На це впливають декілька факторів. По-перше, менше водіїв – менше витрат на автомобілі, паливо і так далі. А це означає менше сплачених податків із палива, з власників автомобілів тощо.
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На мою думку, краще збільшувати розмір штрафів та вводити в дію так звану "бальну систему", коли при досягненні необхідної відмітки штрафних балів людину на рік позбавляють права керування транспортним засобом.
По-друге, це навряд сильно вплине на кількість людей напідпитку за кермом, оскільки якщо людина в же 3+ раз попадається на керуванні в нетверезому стані, відсутність водійського посвідчення навряд зупинить її від подальшого керування автомобілем. У цьому плані значно дієвішим буде великий штраф та конфіскація автомобіля.
Я вважаю, у внесенні таких змін до законодавства немає необхідності. Це суттєво не вплине на кількість людей напідпитку за кермом.
Світова практика
Що ж до міжнародного досвіду, то довічне позбавлення права керування транспортним засобом мало де практикується. Поодинокі випадки застосування такої санкції трапляються у країнах із більш жорстким політичним режимом.
Та, окрім самого факту керування напідпитку, вимагають ще обтяжуючих наслідків: таких, як спричинення дорожньо-транспортної пригоди з постраждалими / загиблими тощо.
Наразі довічне позбавлення водійських прав практикується лише в кількох країнах / Фото Shuterstock
Також ще є гарний приклад із Данії – у місцевому законодавстві існує положення про те, що штрафи, сплачені за нетверезе керування автомобілем, надходять не до загального бюджету, а напряму в так званий "Фонд жертв дорожньо-транспортних пригод".
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Він підтримує саме людей, постраждалих від автотрощ за участі нетверезих водіїв, фінансує дослідження та консультації з цього питання й сприяє інформуванню населення стосовно такої проблеми.
Ще як приклад, який можна запозичити у данських колег, – це більш прискіпливе тестування водіїв на наявність психічних та фізичних вад, котрі можуть заважати безпечному керуванню автомобілем. Якщо у Данії у водія виявлять один із таких розладів, його можуть навіть довічно позбавити права керування транспортними засобами.
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