Удар по бюджету

На це впливають декілька факторів. По-перше, менше водіїв – менше витрат на автомобілі, паливо і так далі. А це означає менше сплачених податків із палива, з власників автомобілів тощо.

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На мою думку, краще збільшувати розмір штрафів та вводити в дію так звану "бальну систему", коли при досягненні необхідної відмітки штрафних балів людину на рік позбавляють права керування транспортним засобом.

По-друге, це навряд сильно вплине на кількість людей напідпитку за кермом, оскільки якщо людина в же 3+ раз попадається на керуванні в нетверезому стані, відсутність водійського посвідчення навряд зупинить її від подальшого керування автомобілем. У цьому плані значно дієвішим буде великий штраф та конфіскація автомобіля.

Я вважаю, у внесенні таких змін до законодавства немає необхідності. Це суттєво не вплине на кількість людей напідпитку за кермом.

Зверніть увагу! Тим паче, чинна санкція статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення вже передбачає позбавлення права керування транспортними засобами на 10 років, що також є досить тривалим строком.

Світова практика

Що ж до міжнародного досвіду, то довічне позбавлення права керування транспортним засобом мало де практикується. Поодинокі випадки застосування такої санкції трапляються у країнах із більш жорстким політичним режимом.

Та, окрім самого факту керування напідпитку, вимагають ще обтяжуючих наслідків: таких, як спричинення дорожньо-транспортної пригоди з постраждалими / загиблими тощо.



Наразі довічне позбавлення водійських прав практикується лише в кількох країнах / Фото Shuterstock

Також ще є гарний приклад із Данії – у місцевому законодавстві існує положення про те, що штрафи, сплачені за нетверезе керування автомобілем, надходять не до загального бюджету, а напряму в так званий "Фонд жертв дорожньо-транспортних пригод".

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Він підтримує саме людей, постраждалих від автотрощ за участі нетверезих водіїв, фінансує дослідження та консультації з цього питання й сприяє інформуванню населення стосовно такої проблеми.

Ще як приклад, який можна запозичити у данських колег, – це більш прискіпливе тестування водіїв на наявність психічних та фізичних вад, котрі можуть заважати безпечному керуванню автомобілем. Якщо у Данії у водія виявлять один із таких розладів, його можуть навіть довічно позбавити права керування транспортними засобами.

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