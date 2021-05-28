Коррупция или борьба с конкурентами: в чем заключается скандал вокруг Кличко и ОП

Виталий Кличко с улыбкой на лице поздравил выпускников 2021 года и готовится встречать главный праздник столицы – День Киева. Однако 2 недели назад развернулся настоящий батл между мэром и офисом Президента.

Тогда к дому Кличко в столице пришли силовики с обысками. Потом разъяснили – приходили не к мэру Киева, а к его соседям. Впрочем, сам Кличко таки занервничал.

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"Кошмар" мэра Киева – так это называет он сам – во время президентства Владимира Зеленского уже не впервые. Сначала, когда офисом Президента руководил Андрей Богдан, Кличко якобы хотели подвинуть с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Тогда для этого даже разработали специальный законопроект, сейчас – снова скандал. По словам политолога Владимира Фесенко, речь идет о злоупотреблении коммунальными предприятиями Кличко.

Какова вероятная позиция Кличко

Сам Виталий Кличко называет такие действия спланированными и политической борьбой против него. В то же время так называемые киевские схематозы являются настоящей городской легендой и давно известны правоохранительным органам. Однако начали действовать они лишь недавно.



Кличко называет соответствующие действия спланированными / Фото пресс-службы КГГА

Как поговаривают во властных кабинетах, масштабная "зачистка" в столице на самом деле связана не с порядком киевских улиц, а с заметанием следов коррупции и "крышеванием", где на разрешениях годами паразитировали некоторые чиновники в КГГА.

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Причины конфликта между мэром Киева и ОП

В то же время эксперты предполагают, что действия власти могут быть направлены не столько против конкретно мэра Кличко, сколько быть совпадением сразу нескольких факторов.

Это могут быть ссоры в Офисе Президента за влияние и контроль над Киевом, и это может быть запугивание местных общин,

– предположил эксперт по политике и местному развитию Александр Солонтай.

Борьба с киевскими головами под флагом борьбы с коррупцией была в репертуаре почти каждого президента. Однако проигрывала в этих войнах всегда одна сторона – столичная община, которой вместо политических войн давно нужна настоящая война с коррупцией.