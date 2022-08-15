Также они организуют митинги по всему миру и Украине. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказали супруги защитников Азовстали Анна Науменко и Екатерина Прокопенко.
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Жены командиров рассказали, что делает Ассоциация
Екатерина Прокопенко рассказала, что они пытаются держать все медийно, информационно, чтобы мир не забывал о защитниках "Азовстали". Митинги, которые мы провели, забеги, вечера памяти – все это очень важно.
Иногда все начинают забывать, уже переключаются на Тайвань, Косово. И уже миру не очень интересны наши все события, особенно связанные с "Азовсталью". Это им проелось. Но мы не можем дать миру забыть настоящий героизм наших героев. Героев мира, я бы даже так сказала,
– объяснила Екатерина.
Добавила, что у них благотворительный волонтерский проект "Наконец-то ты дома", связанный с боксами.
"Мы хотим, чтобы каждый парень, вернувшийся из плена, получил бокс с вещами первой необходимости: спортивным костюмом, рюкзаком, бельем, футболками и т.д. Это мелочь, самое меньшее, что мы можем для них сделать, чтобы хоть как-то показать проявление своей любви и уважения", – объяснила женщина.
Добавила, что им было бы приятно, что это все для них реализовано, что это связано как раз с "Азовсталью", чтобы их выделить, чтобы они чувствовали себя особенными.
Ассоциация собирает на боксы защитникам "Азовстали"
Екатерина Прокопенко рассказала, что многие из них приезжают и не понимают, что здесь за них боролись: "Они даже спрашивают, а что здесь было, вспоминали ли как-то про них. А мы показываем фото, большое количество всего, что мы и страна сделали для них. Они шокированы и не думали, что настолько круты.
Да до сих пор не верят, не думают так о себе. Думают, что повоевали на войне и все. А мы доказываем, что они просто титаны, стальные воины, викинги, просто невероятные стальные люди, терминаторы. А они какие-то очень скромные,
– вспомнила Екатерина.
Добавила, что сейчас они собирают деньги на эти боксы, или привлекают людей, которые хотят помочь – подарить вещи или предложить что-нибудь по бартеру.
"Ищем инициативные организации, людей, волонтеров, меценатов. Аня уже запустила процесс по индивидуальному пошиву рюкзаков для ребят. Они будут специальными для ребят-героев "Азовстали", мариупольского гарнизона. Футболки уже тоже в процессе, мы печатаем их. То есть понемногу наполняем этот бокс", – пояснила Екатерина.
Анна добавила, что сейчас по возможности активно пишут письма крупным корпорациям, которые могут предоставить индивидуальные гигиенические наборы или то, в чем есть большая потребность. А также ищут украинские бренды, готовые сотрудничать. Невеста Дмитрия Данилова также пояснила:
- "людям, живущим гражданской жизнью, трудно понять, что это не просто о первоочередном удовлетворении потребностей, а это один из первых шагов адаптации бывших пленников в социуме;
- у меня вообще для себя есть такая величественная миссия о социализации и полном восстановлении ребят в социуме, о нормальной жизни в государстве и нормальной жизни государства с ними;
- потому что мы понимаем, насколько морально тяжело все то, что они пережили.
Последние новости о защитниках Мариуполя
- оккупанты в Мариуполе собираются устроить псевдосуд над пленными азовцами. Циническое судилище может быть проведено в День Независимости Украины.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что такими действиями россия хочет добиться 2 целей – показать картинку и победы россиянам.
- Жены командиров полка защитников Мариуполя рассказали, что мирную жизнь они бы променяли, чтобы снова побыть со своими собратьями, увидеть их. Они такие, что для них это очень ценно.
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