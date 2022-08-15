Также они организуют митинги по всему миру и Украине. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказали супруги защитников Азовстали Анна Науменко и Екатерина Прокопенко.

Читайте также Это месть, – интервью с женами командиров "Азова" о теракте в Еленовке и россии-террористке

Жены командиров рассказали, что делает Ассоциация

Екатерина Прокопенко рассказала, что они пытаются держать все медийно, информационно, чтобы мир не забывал о защитниках "Азовстали". Митинги, которые мы провели, забеги, вечера памяти – все это очень важно.

Иногда все начинают забывать, уже переключаются на Тайвань, Косово. И уже миру не очень интересны наши все события, особенно связанные с "Азовсталью". Это им проелось. Но мы не можем дать миру забыть настоящий героизм наших героев. Героев мира, я бы даже так сказала,

– объяснила Екатерина.

Добавила, что у них благотворительный волонтерский проект "Наконец-то ты дома", связанный с боксами.

"Мы хотим, чтобы каждый парень, вернувшийся из плена, получил бокс с вещами первой необходимости: спортивным костюмом, рюкзаком, бельем, футболками и т.д. Это мелочь, самое меньшее, что мы можем для них сделать, чтобы хоть как-то показать проявление своей любви и уважения", – объяснила женщина.

Добавила, что им было бы приятно, что это все для них реализовано, что это связано как раз с "Азовсталью", чтобы их выделить, чтобы они чувствовали себя особенными.

Ассоциация собирает на боксы защитникам "Азовстали"

Екатерина Прокопенко рассказала, что многие из них приезжают и не понимают, что здесь за них боролись: "Они даже спрашивают, а что здесь было, вспоминали ли как-то про них. А мы показываем фото, большое количество всего, что мы и страна сделали для них. Они шокированы и не думали, что настолько круты.

Да до сих пор не верят, не думают так о себе. Думают, что повоевали на войне и все. А мы доказываем, что они просто титаны, стальные воины, викинги, просто невероятные стальные люди, терминаторы. А они какие-то очень скромные,

– вспомнила Екатерина.

Добавила, что сейчас они собирают деньги на эти боксы, или привлекают людей, которые хотят помочь – подарить вещи или предложить что-нибудь по бартеру.

"Ищем инициативные организации, людей, волонтеров, меценатов. Аня уже запустила процесс по индивидуальному пошиву рюкзаков для ребят. Они будут специальными для ребят-героев "Азовстали", мариупольского гарнизона. Футболки уже тоже в процессе, мы печатаем их. То есть понемногу наполняем этот бокс", – пояснила Екатерина.

Анна добавила, что сейчас по возможности активно пишут письма крупным корпорациям, которые могут предоставить индивидуальные гигиенические наборы или то, в чем есть большая потребность. А также ищут украинские бренды, готовые сотрудничать. Невеста Дмитрия Данилова также пояснила:

"людям, живущим гражданской жизнью, трудно понять, что это не просто о первоочередном удовлетворении потребностей, а это один из первых шагов адаптации бывших пленников в социуме;

у меня вообще для себя есть такая величественная миссия о социализации и полном восстановлении ребят в социуме, о нормальной жизни в государстве и нормальной жизни государства с ними;

потому что мы понимаем, насколько морально тяжело все то, что они пережили.

Последние новости о защитниках Мариуполя

оккупанты в Мариуполе собираются устроить псевдосуд над пленными азовцами. Циническое судилище может быть проведено в День Независимости Украины.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что такими действиями россия хочет добиться 2 целей – показать картинку и победы россиянам.

Жены командиров полка защитников Мариуполя рассказали, что мирную жизнь они бы променяли, чтобы снова побыть со своими собратьями, увидеть их. Они такие, что для них это очень ценно.

Смотрите также – защитники Мариуполя записали обращение: видео