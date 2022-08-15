Також вони оргагізовують мітинги по всьому світу та в Україні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповіли дружини захисників Азовсталі Ганна Науменко та Катерина Прокопенко.

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Дружини командирів розповіли, що робить Асоціація

Катерина Прокопенко розповіла, що вони намагаються тримати все медійно, інформаційно, щоб світ не забував про захисників "Азовсталі". Мітинги, які ми провели, забіги, вечори пам'яті – все це дуже важливо.

Інколи всі починають забувати, вже переключаються на Тайвань, Косово. І якось світу не дуже цікаві наші всі події, особливо пов'язані з "Азовсталлю". Воно їм проїлося. Але ми не можемо дати світу забути справжній героїзм наших героїв. Героїв світу, я б навіть так сказала,

– пояснила Катерина.

Додала, що вони мають благодійний волонтерський проєкт "Нарешті ти вдома", пов'язаний з боксами.

"Ми хочемо, щоб кожен хлопець, який повернувся з полону, отримав бокс з речами першої необхідності: спортивним костюмом, рюкзаком, білизною, футболками тощо. Це дрібниця, найменше, що ми можемо для них зробити, аби хоч якось показати прояв своєї любові й поваги", – пояснила жінка.

Додала, що їм було б приємно, що це все для них реалізовано, що це все пов'язане якраз з "Азовсталлю", щоб їх виділити, щоб вони відчували себе особливими.

Асоціація збирає на бокси захисникам "Азовсталі"

Катерина Прокопенко розповіла, що багато хто з них приїжджає і не розуміє, що тут за них боролися: "Вони навіть питають, а що тут було, чи за них якось згадували. А ми показуємо фото, велику кількість всього, що ми й країна зробили для них. Вони шоковані і не думали, що настільки круті".

Та й досі не вірять, не думають так про себе. Думають, що повоювали на війні й усе. А ми доводимо, що вони просто титани, сталеві воїни, вікінги, просто неймовірні сталеві люди, термінатори. А вони якісь дуже скромні,

– пригадала Катерина.

Додала, що зараз вони збирають гроші на ці бокси, або залучають людей, які хочуть допомогти – подарувати речі або запропонувати щось по бартеру.

"Шукаємо ініціативні організації, людей, волонтерів, меценатів. Аня вже запустила процес з індивідуального пошиву наплічників для хлопців. Вони будуть спеціальними для хлопців-героїв "Азовсталі", маріупольського гарнізону. Футболки вже теж у процесі, ми друкуємо їх. Тобто потрохи наповнюємо цей бокс", – поясника Катерина.

Ганна ж додала, що зараз за можливості активно пишуть листи великим корпораціям, які можуть надати індивідуальні гігієнічні набори або те, у чому є велика потреба. А також шукають українські бренди, які готові співпрацювати. Наречена Дмитра Данилова, також пояснила:

"людям, які живуть цивільним життям, важко зрозуміти, що це не просто про першочергове задоволення потреб, а це один з перших кроків адаптації колишніх полонених у соціумі;

я взагалі для себе маю таку величну місію про соціалізацію і повне відновлення хлопців у соціумі, про нормальне життя у державі й нормальне життя держави з ними;

бо ми розуміємо, наскільки морально важко все те, що вони пережили".

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