Представитель Зеленского спрогнозировал, чем закончится саммит Крымской платформы

Саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа. У Владимира Зеленского надеются, что его результатом станет принятие итогового документа, который будет охватывать все ключевые вопросы, связанные с временной оккупацией Крыма.

О желаемых результатах саммита Крымской платформы рассказал постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич во время дискуссии "Саммит Крымской платформы: как Украина и трансатлантические партнеры могут решить проблему милитаризации Крыма?".

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Саммит Крымской платформы: что от него ожидают

Мы считаем, это будет очень хороший результат, если саммит, который состоится 23 августа в Киеве, завершится итоговым документом, какой-то политической декларацией,

– отметил Кориневич.

По его словам, она должна предусматривать все ключевые вопросы и проблемные сферы касательно временной оккупации Крыма Россией.

Представитель президента в Крыму также сообщил, что сейчас на международном уровне прилагают много дипломатических и правозащитных усилий в этом отношении. Однако пока не было всеобъемлющей, полноценной международной платформы, "где можно было бы обсуждать все вопросы, связанные с Крымом".

Такой итоговый документ, отметил Кориневич, будет важным результатом саммита для людей, которые ежедневно занимаются только вопросами Крыма.

Он отметил, что Крымская платформа будет действовать на постоянной основе как процесс, "что не остановится, пока не произойдет деоккупация и реинтеграция Крыма".

В Киеве будет работать офис Крымской платформы, укомплектованный персоналом, который будет работать в режиме 24/7.

Шаги, необходимые для деоккупации полуострова

По мнению Кориневича, для ускорения деоккупации и реинтеграции Крыма следует реализовывать конкретные проекты в рамках платформы, чего "не хочет Россия".

Это могут быть и "небольшие" проекты, например создание Музея крымскотатарской культуры в Киеве или открытие больницы или университета в Геническе.