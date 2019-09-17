Чем дольше Путин будет у власти – тем меньше шансов у России, – Казарин

Кризис в Российской Федерации будет набирать обороты, если при власти будет оставаться нынешнее руководство.

Об этом в своем видеоблоге "Грани правды" сказал журналист Павел Казарин. Он отметил: "С каждым новым месяцем "гордеевы узлы" разногласий будут только затягиваться. В какой-то момент окажется, что их невозможно развязать и придется резать по-живому".

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"Единственный шанс для России – это снова начать играть по правилам. Отдать чужие территории и вывести с них оккупационные войска. Гражданам России может не понравиться этот рецепт – но это тоже самое, что злиться относительно тяжелого лечения, которое выписывает вам врач. Можно от него отказаться и кушать аскорбинки – только легче вам от этого не станет", – сказал журналист.

По его словам, в Кремле могут думать, что они воюют против Украины или против Запада. Но на самом деле обитатели Кремля воюют против России и ее будущего.

"И чем дольше они у власти – тем меньше шансов у страны, которой они руководят", – добавил Казарин.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Грани правды":