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      Чим довше Путін буде при владі – тим менше шансів у Росії, – Казарін

      56 Читать новость на русском
      Чим довше Путін при владі – тим менше шансів у Росії
      Чим довше Путін при владі – тим менше шансів у Росії / Getty images

      Криза у Російській Федерації набиратиме обертів, якщо при владі залишатиметься чинне керівництво.

      Про це у своєму відеоблозі "Грані правди" сказав журналіст Павло Казарін. Він зазначив: "З кожним новим місяцем "гордієві вузли" розбіжностей будуть тільки затягуватися. У якийсь момент виявиться, що їх неможливо розв'язати і доведеться різати по-живому".

      До слова: Чи може змінитися влада в Росії: відповідь Сенцова

      "Єдиний шанс для Росії – це знову почати грати за правилами. Віддати чужі території і вивести з ним окупаційні війська. Громадянам Росії може не сподобається цей рецепт – але це теж саме, що злитися щодо важкого лікування, яке виписує вам лікар. Можна від нього відмовитися і їсти аскорбінки – тільки легше вам від цього не стане", – сказав журналіст.

      За його слова, у Кремлі можуть думати, що вони воюють проти України або проти Заходу. Але насправді мешканці Кремля воюють проти Росії і її майбутнього.

      "І чим довше вони при владі – тим менше шансів у країни, якою вони керують", – додав Казарін.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Грані правди":

       

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      16 вересня
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      Теги: Новини України Володимир Путін Новини Росії Відеоблоги Новини політики Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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