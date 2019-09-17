Чим довше Путін буде при владі – тим менше шансів у Росії, – Казарін

Криза у Російській Федерації набиратиме обертів, якщо при владі залишатиметься чинне керівництво.

Про це у своєму відеоблозі "Грані правди" сказав журналіст Павло Казарін. Він зазначив: "З кожним новим місяцем "гордієві вузли" розбіжностей будуть тільки затягуватися. У якийсь момент виявиться, що їх неможливо розв'язати і доведеться різати по-живому".

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"Єдиний шанс для Росії – це знову почати грати за правилами. Віддати чужі території і вивести з ним окупаційні війська. Громадянам Росії може не сподобається цей рецепт – але це теж саме, що злитися щодо важкого лікування, яке виписує вам лікар. Можна від нього відмовитися і їсти аскорбінки – тільки легше вам від цього не стане", – сказав журналіст.

За його слова, у Кремлі можуть думати, що вони воюють проти України або проти Заходу. Але насправді мешканці Кремля воюють проти Росії і її майбутнього.

"І чим довше вони при владі – тим менше шансів у країни, якою вони керують", – додав Казарін.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Грані правди":