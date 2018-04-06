Чем на самом деле угрожают Кремлю новые санкции против российских олигархов

Ближайший круг Путина в списке санкций. Америка в очередной раз стала на сторону Украины. США расширили список ограничений в отношении российских олигархов. И это серьезнейшие санкции за последние 4 года. Ведь в списке приближенные к президенту Путину люди: Дерипаска, Ротенберг, Миллер.

"Прогнозы говорят, что цена на газ будет снижаться. Она уже снизилась, особенно в Америке", – рассказал российский олигарх Олег Дерипаска в интервью, которое давал еще в ноябре 2017 года.

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Газ, который дает российскому бюджету наибольшую прибыль, продолжает снижаться в цене. А самого Дерипаску США внесли в санкционный список так называемых "токсичных" бизнесменов России. Из-за вероятной причастности к вмешательству в президентские выборы руками бывшего советника Януковича Пола Манафорта. Родственные связи Дерипаски подтверждают его влиятельность на российское правительство.

Дерипаска, он женат на дочери Юмашева, который является зятем Ельцина. И это очень важно, потому что этот круг лиц до этого времени санкциями не был объят,

– отметил журналист и политолог Виталий Портников.

Под действие санкций попали и люди Путина. Это, в частности, его зять Кирилл Шамалов, который владеет акциями нефтегазовой компании "Сибур". И сын близкого друга Путина Аркадия Ротенберга – Игорь Ротенберг. Миллиардер владеет акциями Тульского патронного завода, который, по данным журналистов-расследователей, поставляет боеприпасы на Донбасс.

"Это люди, которые так или иначе связаны с принятием принципиальных решений последних десятилетий-двадцатилетий", – заверил Портников.

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В целом, в новый санкционный список вошли 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, а также 17 госслужащих. В отличие от предыдущего, так называемого предупредительного списка санкций США, куда входил 241 человек, этот уже имеет непосредственное давление.

Формально, если ты под санкциями, то с тобой нельзя вести бизнес. Такие клиенты становятся токсичными, и если ты с ними начинаешь работать, будь готов к тому, что наступят какие-то неблагоприятные последствия для тебя самого,

– рассказал юрист-международник экспертной группы KievStratPro Виталий Власюк.

Украине выгодны санкции США. Ведь ежегодно из-за ограничений Кремль теряет примерно 140 миллиардов долларов. По словам экспертов, санкции рано или поздно приведут к экономическому коллапсу России. И, возможно, ослабят агрессора на украинском Донбассе и в Крыму.