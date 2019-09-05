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      Чем отличаются разведка времен Януковича и нынешняя

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      Украинская разведка
      Украинская разведка / gur.gov.ua

      Украинская разведка времен президентства Виктора Януковича и разведка нынешняя отличаются. Ведь при Януковиче это была разведка мирного времени, а теперь – военного. А еще в структуре состоялась люстрация.

      "Мы говорим о разных разведках, потому что то была разведка мирного времени, а сейчас у нас разведка военного времени. Мы четко знаем, кто наш враг, кто агрессор", – сказал в интервью Укринформу представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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      Так он ответил на вопрос о том, корректно ли говорить, что разведка времен Януковича и нынешняя – это разные разведки.

      Кроме того, с 2014 года осуществляются активные меры по наращиванию усилий разведки, отметил Скибицкий. Тогда стало понятно, что без космической разведки, новейших средств, новых видов разведки и, конечно, новых подходов, ее вести просто невозможно.

      "Те же беспилотные летательные аппараты, это все – достояние уже с начала войны: это и отечественные БПЛА, и те, что закупаются у наших партнеров", – сказал Скибицкий.

      Относительно люстрации, то есть закон, есть соответствующие процедуры, и в большинстве случаев все те, кто заканчивал определенные учебные заведения, были уволены. Кроме того, была проведена проверка всего личного состава с использованием полиграфа,
      – рассказал представитель ГУР.

      Он подчеркнул, что на сегодня это очень важно, ведь это – прежде всего безопасность сотрудников ГУР, источников и всех, кто работает с разведкой.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Виктор Янукович Люстрация Міністерство оборони України
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