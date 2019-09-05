Чим відрізняються розвідка часів Януковича і теперішня

Українська розвідка часів президентства Віктора Януковича і розвідка теперішня відрізняються. Адже за Януковича це була розвідка мирного часу, а тепер – воєнного. А ще у структурі відбулася люстрація.

"Ми говоримо про різні розвідки, тому що то була розвідка мирного часу, а зараз у нас розвідка воєнного часу. Ми чітко знаємо, хто наш ворог, хто агресор", – сказав в інтерв’ю Укрінформу представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

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Так він відповів на питання про те, чи коректно говорити, що розвідка часів Януковича і нинішня – це різні розвідки.

Крім того, з 2014 року здійснюються активні заходи з нарощування зусиль розвідки, зауважив Скібіцький. Тоді стало зрозуміло, що без космічної розвідки, новітніх засобів, нових видів розвідки і, звичайно, нових підходів, її вести просто неможливо.

"Ті ж самі безпілотні літальні апарати, це все – надбання вже з початку війни: це й вітчизняні БПЛА, й ті, що закуповуються у наших партнерів", – сказав Скібіцький.

Щодо люстрації, то є закон, є відповідні процедури, і в більшості випадків всі ті, хто закінчував визначені навчальні заклади, були звільнені. Крім того, була проведена перевірка всього особового складу з використанням поліграфа,

– розповів представник ГУР.

Він наголосив, що на сьогодні це дуже важливо, адже це – насамперед безпека співробітників ГУР, джерел і всіх, хто працює з розвідкою.