16:26
5 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін хоче посадити всіх. Інновації по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:50, 4 вересня
      Вєсті.UA: Хто заздрить Зеленському. Універсальна відмазка Порошенка
      Вєсті.UA
      20:49, 4 вересня
      Брехня чиновників та незаконне збагачення: в яких скандалах фігурує "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, 4 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Чим відрізняються розвідка часів Януковича і теперішня

      183 Читать новость на русском
      Українська розвідка
      Українська розвідка / gur.gov.ua

      Українська розвідка часів президентства Віктора Януковича і розвідка теперішня відрізняються. Адже за Януковича це була розвідка мирного часу, а тепер – воєнного. А ще у структурі відбулася люстрація.

      "Ми говоримо про різні розвідки, тому що то була розвідка мирного часу, а зараз у нас розвідка воєнного часу. Ми чітко знаємо, хто наш ворог, хто агресор", – сказав в інтерв’ю Укрінформу представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

      Читайте також: Росія майже сформувала три дивізії біля кордону України, – розвідник

      Так він відповів на питання про те, чи коректно говорити, що розвідка часів Януковича і нинішня – це різні розвідки.

      Крім того, з 2014 року здійснюються активні заходи з нарощування зусиль розвідки, зауважив Скібіцький. Тоді стало зрозуміло, що без космічної розвідки, новітніх засобів, нових видів розвідки і, звичайно, нових підходів, її вести просто неможливо.

      "Ті ж самі безпілотні літальні апарати, це все – надбання вже з початку війни: це й вітчизняні БПЛА, й ті, що закуповуються у наших партнерів", – сказав Скібіцький.

      Щодо люстрації, то є закон, є відповідні процедури, і в більшості випадків всі ті, хто закінчував визначені навчальні заклади, були звільнені. Крім того, була проведена перевірка всього особового складу з використанням поліграфа,
      – розповів представник ГУР.

      Він наголосив, що на сьогодні це дуже важливо, адже це – насамперед безпека співробітників ГУР, джерел і всіх, хто працює з розвідкою.

      blog_ava
      Гонтарева в лікарні у Лондоні: з'явилось фото і відео
      сьогодні
      8217
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Міністерство оборони України Віктор Янукович Люстрація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Інвестори чекають законодавства про концесії
      сьогодні , 15:10 Інвестори чекають законодавства про концесії
      Тимур Чмерук 240
      Спадок Луценка: які справи прокурор заблокував перед звільненням
      сьогодні , 15:00 Спадок Луценка: які справи прокурор заблокував перед звільненням
      Сергій Лещенко 624
      По слідах Супрун чи в обхід: що планує нова міністерка МОЗ Скалецька
      сьогодні , 14:00 По слідах Супрун чи в обхід: що планує нова міністерка МОЗ Скалецька
      868
      Ураган "Доріан" обійшов Флориду та наближається до Південної Кароліни: останні новини
      сьогодні , 13:18 Ураган "Доріан" обійшов Флориду та наближається до Південної Кароліни: останні новини
      11417
      Зеленський vs Медведчук: як зупинити вплив кума Путіна на інформпростір України
      сьогодні , 13:15 Зеленський vs Медведчук: як зупинити вплив кума Путіна на інформпростір України
      Інна Жолобович 4189
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук