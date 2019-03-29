Чем Украине грозит очередная ложь Юрия Луценко

Государственный департамент США неожиданно встал на защиту посла Мари Йованович, которую Юрий Луценко обвинил в передаче списка "неприкасаемых" лиц, и назвал утверждение генпрокурора откровенной выдумкой.

Об этом рассказал в своем видеоблоге "Право на достоинство" автор и председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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По словам Шабунина, как "доказательство" вины Йованович, Луценко предоставил единственный документ – письмо, однако он датирован апрелем 2016 года и написан от имени предшественника Йованович, тогдашнего посла США Джеффри Паятта.



Письмо, которое предоставил Луценко

Председатель Центра противодействия коррупции отметил, что внешнеполитическое ведомство США назвало обвинения генерального прокурора Украины относительно своего посла откровенной выдумкой, что подтверждается календарем.

Как вы думаете, кому поверит политическая элита США: своему Госдепартаменту или, простите, трепливому украинском генпрокурору? Согласитесь, ответ очевиден. А это значит, получать и финансовую, и военную, и дипломатическую помощь от США Украине будет значительно сложнее,

– ответил Шабунин.

И добавил, что ни одно решение в отношении Украины не принимается в США без консультаций с Госдепартаментом, который защищая своего посла от нападений Луценко, фактически назвал его лжецом.

В чем заключается скандал между Луценко и Йованович?​Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill сделал сенсационное заявление. Якобы, американская посол в Украине Мари Йованович в свое время дала ему "список лиц", которых нельзя привлекать к уголовной ответственности. Но украинский генпрокурор, по его словам, с гневом отверг эту бумажку с фамилиями и заявил госпоже послу, что его ведомство ничто не остановит на пути к установлению справедливости.

Полный выпуск видеоблога "Право на достоинство" с Виталием Шабуниным за 29 марта 2019: смотрите видео